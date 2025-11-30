bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арне Слот показа, че в Ливърпул има живот

Мърсисайдци победиха Уест Хем с 2:0 като гост

Reuters

Арне Слот няма да бъде уволнен този уикенд! Нидерландският мениджър спечели още малко време, след като Ливърпул победи Уест Хем като гост с 2:0. Головете отбелязаха Александър Исак и Коди Гакпо.

Глътка свеж въздух

На Лондон Стейдиъм мачът протече под инициативата на Ливърпул. Въпреки че нямаше сериозни положения пред двете врати, мърсисайдци поведоха чрез Александър Исак в 60'. Шведът отбеляза първото си попадение с фланелката на "червените" във Висшата лига след асистенция на Коди Гакпо.

Снимка: Reuters

По този начин нападателят приключи головата си суша от седем мача, като това е вторият му най-дълъг период без гол от април-май 2023 г.

Шест минути преди изтичане на редовното време Лукас Пакета от Уест Хем бе изгонен, след като в рамките на няколко секунди получи два жълти картона за оспорване на съдийското отсъждане.

В самия край на срещата Гакпо реши спора, след като отбеляза във втората минута от добавеното време след асистенция на Джо Гомес.

Снимка: Reuters

Това е глътка свеж въздух за Арне Слот и Ливърпул, които през този сезон показват колебания и много трудно ще се върнат в битката за титлата. След победата мърсисайдци се изкачиха до осмата позиция в първенството на Англия - на равни точки с вечния съперник Манчестър Юнайтед.

Тагове:

футбол ливърпул манчестър юнайтед уест хем висша лига Александър Исак Коди Гакпо Арне Слот

