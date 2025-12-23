bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Иван Иванов пред bTV: В България ми е най-спокойно (ВИДЕО)

Световният шампион по тенис посреща Рождество във Варна

Световният шампион по тенис за юноши се завърна в България за Коледа. Само пет дни във Варна, преди отново да се върне в Академията на Рафаел Надал в Манакор и да продължи подготовката си за най-важната крачка в кариерата прехода към мъжкия тенис.

Винаги съм много щастлив да се прибера. Тук ми е родината и тук съм с родителите си най-близките ми хора. В България се чувствам най-спокоен“, сподели тенисистът, който през 2025 г. спечели "Уимбълдън" и US Open за юноши.

На празника със семейството

Въпреки краткия престой, той ще посрещне празниците със семейството и приятелите си, преди да се върне към натовареното ежедневие.

Снимка: Lap.bg

Тук съм само за пет дни, след което се прибирам в Аакадемията. За нашия свят това дори е много време“, признава шампионът.

Последното му завръщане у дома е било след участието му за България в Davis Cup в ПловдивГолямото признание идва в края на годината титлата световен шампион при юношите, резултат от силните му изяви на най-големите сцени.

Това е привилегия и голяма чест. Тази титла отразява целия ми успех през годината – US Open, "Уимбълдън", всичко е следствие от постоянството“, коментира тенисистът.

"Григор Димитров и Рафа Надал ме поздравиха"

Поздравленията идват и от най-големите имена в спорта. Както Григор Димитров, така и Рафа Надал ме поздравиха“, разкрива той, но остава здраво стъпил на земята.

Снимка: Daniel Kopatsch

Поздравите са настрана трябва да продължаваме напред и да завоюваме нови постижения.“ Изминалата година определя като най-силната в кариерата си до момента. Това беше най-добрата година за мен. Целта ми е да я повторя и дори да я надградя да подобряваме резултатите и да покоряваме нови върхове.“

В момента фокусът е върху физическата подготовка ключов елемент преди дебюта при професионалистите.

Снимка: Getty Images

Пресезонът е най-тежкият период за един тенисист. Подготвям се физически, за да бъда по-стабилен и най-вече здрав. Здравето е най-важното за следващата година“, категоричен е той.

Сред най-ценните моменти през сезона без колебание откроява успехът на свещената трева - меката на световния тенис "Уимбълдън".

Шансът на живота: Иван Иванов влиза в турнира на Джокович!

Победата на тревните кортове в Лондон беше най-щастливият и запомнящ се момент за мен“, признава младият българин.

Предстоящата година бележи и края на юношеската му кариера. Юношеският ми път приключи. Вече ще се стремим към същите турнири, но при мъжете“, казва той.

Пожеланието му е просто и ясно: Да съм здрав и щастлив, да прекарвам повече време с близките си и да се забавлявам на корта.“

Историческо: Иван Иванов е световен шампион

 
Иван Иванов Варна григор димитров рафаел надал уимбълдън us open Манакор

