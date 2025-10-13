bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Аз съм над закона!" Кога за последно плака Златан Ибрахимович?

Какво тук значат някакви си правила...

През 2023 г. легендарният Златан Ибрахимович разказа любопитна история от младостта си.

„Последният път, когато плаках, беше, когато не получих заплатата си от Малмьо. Писах до Управителния съвет на шведската лига и ги помолих да отнемат по три точки за всяка победа, в която съм участвал.“

Отговорили му: „Парите са платени на родителите ви, защото по закон сте твърде млад, за да получавате официална заплата.“

„Казах им, че съм твърде млад, за да бъда голмайстор и да спечеля лигата, така че не трябва да получават три точки за спечелване на мачове, докато не стана достатъчно голям. На следващия ден парите бяха преведени в сметката ми. Аз съм над закона“, спомня си Ибрахимович.

Чистеше по 14 часа на ден, а след това пребиваше Златан

Той е най-добрият футболист в историята на Швеция и е играл за този национален отбор от 2001 до 2023 г. и е записал общо 122 мача и 62 гола.

