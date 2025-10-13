"Аз съм над закона!" Кога за последно плака Златан Ибрахимович?

През 2023 г. легендарният Златан Ибрахимович разказа любопитна история от младостта си.

„Последният път, когато плаках, беше, когато не получих заплатата си от Малмьо. Писах до Управителния съвет на шведската лига и ги помолих да отнемат по три точки за всяка победа, в която съм участвал.“

Отговорили му: „Парите са платени на родителите ви, защото по закон сте твърде млад, за да получавате официална заплата.“

„Казах им, че съм твърде млад, за да бъда голмайстор и да спечеля лигата, така че не трябва да получават три точки за спечелване на мачове, докато не стана достатъчно голям. На следващия ден парите бяха преведени в сметката ми. Аз съм над закона“, спомня си Ибрахимович.

Той е най-добрият футболист в историята на Швеция и е играл за този национален отбор от 2001 до 2023 г. и е записал общо 122 мача и 62 гола.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK