Ужас за Барселона! Ямал може да пропусне световното?

Притеснение разтресе Барселона, а и целия испански футбол!

Вчера, 22 април, каталунците победиха трудно с 1:0 Селта, но загубиха... Ламин Ямал.

Все още не е ясно колко време ще отсъства той, но най-мрачните прогнози са, че дори няма да играе на световното първенство през лятото.

Контузията

Травмата на Ямал дойде в момент на радост. Той вкара единственият гол срещу Селта от дузпа, която сам изработи.

След като в 41-ата минута испанецът отбеляза от бялата точка, той се свлече на тревата.

Смята се, че причината е скъсване или разтежение на подколянното сухожилие, съобщават медиите в Испания.

Предстоят по-детайлни прегледи, като се очаква днес от Барселона да излязат с официална информация за състоянието на Ямал. Смята се, че той ще бъде извън терена до края на сезона, а при по-тежка контузия може да пропусне и световното първенство за Испания в САЩ, Канада и Мексико.

Положението

В момента Барселона води в класирането на Ла Лига с 5 точки пред Реал Мадрид. На 10 май предстои Ел Класико, в което Ямал почти на 100% няма да играе.

До края на шампионата има 6 кръга.

Ямал има 24 гола в 45 мача за Барселона през сезона.

Заради контузии той е пропуснал 9 мача през сезона - и за клубния, и за националния тим.