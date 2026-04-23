Ужас за Барселона! Ямал може да пропусне световното?

Младият талант получи тежка контузия при победата над Селта

Притеснение разтресе Барселона, а и целия испански футбол! 

Вчера, 22 април, каталунците победиха трудно с 1:0 Селта, но загубиха... Ламин Ямал. 

Все още не е ясно колко време ще отсъства той, но най-мрачните прогнози са, че дори няма да играе на световното първенство през лятото. 

Контузията

Травмата на Ямал дойде в момент на радост. Той вкара единственият гол срещу Селта от дузпа, която сам изработи. 

След като в 41-ата минута испанецът отбеляза от бялата точка, той се свлече на тревата. 

Смята се, че причината е скъсване или разтежение на подколянното сухожилие, съобщават медиите в Испания. 

Предстоят по-детайлни прегледи, като се очаква днес от Барселона да излязат с официална информация за състоянието на Ямал. Смята се, че той ще бъде извън терена до края на сезона, а при по-тежка контузия може да пропусне и световното първенство за Испания в САЩ, Канада и Мексико. 

Положението

В момента Барселона води в класирането на Ла Лига с 5 точки пред Реал Мадрид. На 10 май предстои Ел Класико, в което Ямал почти на 100% няма да играе. 

До края на шампионата има 6 кръга. 

Ямал има 24 гола в 45 мача за Барселона през сезона. 

Заради контузии той е пропуснал 9 мача през сезона - и за клубния, и за националния тим.

Кирил Милов е европейски шампион!

Кирил Милов е европейски шампион!
Сълзи и злато: Кирил Милов посвети титлата на починалата си баба (ВИДЕО)

Сълзи и злато: Кирил Милов посвети титлата на починалата си баба (ВИДЕО)
Джорджина плати последните 120 000 евро и спаси живота на дете

Джорджина плати последните 120 000 евро и спаси живота на дете
Видич за Бербатов: Със сигурност помни шпагатите и нарушенията! (ВИДЕО)

Видич за Бербатов: Със сигурност помни шпагатите и нарушенията! (ВИДЕО)

Последни новини

Студио

Студио "Железните": Целият свят в очакване на Карлос Насар (ВИДЕО)
Сълзи и злато: Кирил Милов посвети титлата на починалата си баба (ВИДЕО)

Сълзи и злато: Кирил Милов посвети титлата на починалата си баба (ВИДЕО)
Напрежение във федерацията по борба: Делото за дискриминация се отлага (ВИДЕО)

Напрежение във федерацията по борба: Делото за дискриминация се отлага (ВИДЕО)
Вместо в залата – в родилното: треньорът на Карлос Насар очаква първо дете

Вместо в залата – в родилното: треньорът на Карлос Насар очаква първо дете
