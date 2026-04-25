Реал Мадрид е панаир!

Мощни критики в Испания по адрес на Реал Мадрид след издънката срещу Бетис (1:1), която доближи големия съперник Барселона до титлата.

"Свободното падане на Реал Мадрид продължава. Поредни тактически грешки и разпад в играта, а късният гол на Белерин окончателно разби и последните надежди в тази кампания. Това е катастрофален сезон", пише Томас Ронсеро в AS.

"В мача срещу Бетис от 24.04.2026, дори отмененият гол на Мбапе и проблемите с Бeлингам не променят усещането – отборът е без идея, без стабилност и без характер.

Липсват баланс и лидери

Арбелоа продължава с спорни решения и смени, които само задълбочават хаоса. Липсва баланс, липсват лидери, липсва идентичност. Дори индивидуални проблясъци като този на Винисиус не са достатъчни да спасят разпада.

И отново остава усещането, че в решителните моменти Мадрид не намира сили да затвори мачовете, а напротив – ги изпуска.

Истината е една – този отбор играе без дух, без онзи „мадридски характер“, който някога обръщаше всичко. Сега е панаир."