Барселона започва сезона на стадионче с 6000 места

Барселона стартира новия сезон на стадион, чийто капацитет повече подхожда на родната Втора лига. Въпреки славното си име - "Йохан Кройф", тренировъчното съоръжение в покрайнините на града събира едва 6000 зрители.

Първото домакинство от испанския шампионат е насрочено за неделя - срещу Валенсия. Ремонтът на емблематичния "Камп Ноу" закъсня с над девет месеца, което принуди клуба да потърси временно решение.

Малкият капацитет наложи от Ла Лига да разрешат специално изключение от правилата. Регламентът гласи, че клубовете от елита трябва да разполагат с трибуни с минимум 15 000 места.

След концерта

За целта бяха проведени специални инспекции на стадион "Йохан Кройф", а инсталирането на система за водеоповторения се превърна в задължително условия за провеждането на двубоя срещу Валенсия.

От ръководството на Барселона се надяваха да играят на своя "Камп Ноу", но с намален капацитет от 27 000 места. Общинският съвет на града обаче не издаде необходимите разрешителни.

Барса домакинстваше на олимпийския стадион през последните няколко сезона, но проведен наскоро концерт остави тревния терен в изключително лошо състояние.