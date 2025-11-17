Беше мотивация за футболисти, а завърши в леглото на... Миле Китич

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Често около футболистите по балканските ширини се навъртат дами, които просто търсят популярност и облаги. В съседна Сърбия наричат тези жени "Старлети", а покрай риалити предаванията и социалните мрежи в последните години, голяма част от тях станаха доста известни. 

Сред тях е Атина Ферари, родена като Кристина Маркович преди 33 години в Белград.

Нейната звезда изгря в телевизионно шоу, където сътвори редица скандални ситуации, в това число и отправени обиди към починал човек. След това, за да поддържа популярността си, се изказваше за щяло и нещяло. Включително и за... футбол.

Предложението

През 2015 г. Сърбия стана световен шампион до 20 години. Тогава госпожа Ферари си беше набелязала тогавашната звезда Андрия Живкович. Тогава той беше на 19 и му предстоеше трансфер от Партизан в Бенфика. 

Въпросната Атина тогава му предложи нещо интересно:

"Всички играят страхотно, особено Андрия. За него не знам дали играе или изглежда по-добре. Истински сладкиш е. Публично му предлагам 12 часа секс".

Няма данни футболистът да се е възползвал от офертата. 

Миле Китич

В последните дни около Атина Ферари отново се зашумя и то заради нейно неочаквано признание. Тя заяви, че е била интимна с фолк звездата Миле Китич и... не е очарована

Трябва да споменем, че изпълнителят е на 73 години, тоест с 40 по-възрастен от Атина. От 1988 г. той е женен за колежката си Марта Савич, като двамата имат дъщеря Елена - също певица. 

"Беше ужасно! Пропилях си вечерта, бяхме заедно само веднъж. Тази история е знак за младите момичета, че не трябва да пият. След нея аз спрях! Тогава бях много пияна, той беше полупиян... Аз бях млада и красива, а той... нищо. Така завърши тази история. Той не става за любовник, дядо е", изненадващо каза тя. 

Коментар от певеца, който има огромна аудитория и у нас, до момента няма. 

Той не е единственият популярен певец, за който Атина е казвала, че са имали отношения. Тя признава за връзка с Аца Лукас

сърбия миле китич андрия живкович Атина Ферари Старлета

