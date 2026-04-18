Беше на крачка от Реал Мадрид, но загуби крака си заради парче торта

Понякога животът се променя за секунди. Уругвайският нападател Дарио Силва губи част от десния си крак... заради едно парче торта.

Да — звучи невероятно. Но е истина.

През 2006 г., докато шофирал по магистралата, той се навел за миг да вземе паднал десерт до педалите. Разсейване. Удар в мантинелата. Кома. Ампутация.

„Разсеях се, опитвайки се да го стигна, и се блъснах в мантинелата.“

След удара краката му останали заклещени в смачканата кола. Успял да се измъкне през прозореца… и после всичко потънало в тъмнина.

„Просто исках да умра.“

Футболистът, когото феновете на Каляри наричали „Са Пибинка“ – малката маймунка, защото никога не стоял неподвижен на терена, изведнъж останал без най-силното си оръжие – движението.

Семейството му го върнало към живота.

„Когато видях страданието на близките си, това ми даде сили да продължа.“

След кариера в Каляри, Еспаньол, Малага, Севиля и националния отбор на Уругвай, след голове, световно първенство и почти осъществен трансфер в Реал Мадрид — най-трудният му мач започнал извън терена.

След края на футбола работил дори като сервитьор в пицария на приятел в Малага. „Имаше нужда от помощ. Предложих му да работя при него.“

Животът му обаче не свършил с инцидента. Напротив.

През 2012 г. дори получил шанс да участва в Параолимпийските игри в Лондон като състезател по гребане. „Дори и без крак можеш да бъдеш щастлив.“

Днес Дарио Силва живее в Монтевидео, баща е на пет деца и работи като скаут за Кадис, търсейки нови таланти в Южна Америка.

Някога е мечтаел за Милан. „Гулит и Ван Бастен бяха моите идоли.“