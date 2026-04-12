Скандал в Италия: Купувани ли са повиквателни за националния отбор?

Президентът на Наполи намеква за договорки и пари „под масата“...

Нов трус разклаща италианския футбол след провала на „адзурите“ по пътя към Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис отправи тежки обвинения, които могат да прераснат в един от най-големите скандали в последните години.

В интервю за CBS той заяви, че футболисти са получавали повиквателни за националния отбор не заради спортни качества, а след договорки и пари „под масата“ между агенти и клубове.

„Непрофесионално е, но се случва...“, отсече Де Лаурентис.

Думите му идват в момент на сериозна криза в италианския футбол след поредния провал на националния тим и засилват съмненията, че проблемите далеч не са само спортни.

Засега няма официална реакция от футболната федерация на Италия, но ако твърденията бъдат доказани, това може да доведе до сериозни разследвания и тежки последствия за цялата система на селекция в националния отбор.

Снимка: БГНЕС

Италианските медии вече говорят за „бомба със закъснител“, която може да промени начина, по който се управлява един от най-титулуваните национални отбори в света.

