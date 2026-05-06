Беше звезда на Арсенал, а днес няма нищо: Жена му го напусна, дори не вижда децата си!

От футболна звезда с милиони доходи до живот почти без нищо - така накратко може да се опише съдбата на Еманюел Ебуе, бивш национал на Кот д'Ивоар и футболист на Арсенал и Галатасарай.

В подкаст наскоро той разкри проблемите, с които се е сблъсквал през последните години. Въпреки че е спечелил милиони в кариерата си, имал е брак, деца и няколко имота... днес той няма нищо, дори правото да вижда децата си Клара, Мей и Матис.

Проблеми

„Когато се появи опцията за Съндърланд, бях извън себе си от радост. Треньорът ми каза, че иска да подпиша за две години и всичко изглеждаше перфектно. Но веднага след подписването започнаха проблемите“, каза Ебуе.

Агентите му поискаха милион евро, въпреки че, както той твърди, не са направили нищо за него. Той отказа да плати комисионната, случаят стигна до ФИФА, а наказанието беше едногодишно наказание.

„Дори не можех да тренирам с клуба. Тогава кариерата ми тръгна надолу“, казва Ебуе. Бракът му се разпадна по същото време.

„Бившата ми съпруга направи неща, за които не знаех. Всичко се случи, докато бях между Англия и Турция. Когато Съндърланд прекрати договора ми, се върнах в Турция. Останах там, криейки се, защото не исках хората да знаят, че съм без клуб. Беше ми по-лесно да не ме виждат и тогава започна процедурата по развод“, казва той.

Активи

След раздялата той загубил по-голямата част от активите си, включително къщи и пари, и поради финансови проблеми в крайна сметка фалира. Един от най-тежките удари била загубата на контакт с децата, които дори не можел да вижда поради съдебни заповеди.

Ебуе започва кариерата си в Беверен, а през 2005 г. пристига в Арсенал, игра финал на Шампионската лига, по-късно носи фланелката на Галатасарай, а Съндърланд е последният му клуб.