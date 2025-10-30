Бивш на Ливърпул се оплака: Не ми даваха храна

Бившият играч на Ливърпул - Фабио Борини, сподели, че е бил готов да съди Сампдория, защото италианският клуб го е карал да тренира самостоятелно и е отказвал да му дава храна.

Труден период

Италианецът се завърна в Англия, за да играе за четвъртодивизиониия Салфорд, което изненада много фенове. Той обаче твърди, че се възстановява от тежък период.

Борини игра за няколко клуба в Италия, включително Милан и Рома, но най-серионите му затруднения бяха в последния му престой на Ботуша в отбора на Сампдория. 34-годишният футболист отбеляза 9 гола в дебютния си сезон, но след това бе отстранен от състава и обвинен, че е твърде негативен в съблекалнята.

"Близки хора до мен знаят колко трудно беше, защото решението беше взето от директора, още преди да говори лично с мен. Той реши, че не съм прав, че съм проблем в съблекалнята, а в действителност аз бях човекът-съблекалня", сподели Борини пред The Times.

Снимка: Getty Images

"Бях много притеснен. Говорих с мой приятел, който беше в Сампдория и преживя същата ситуация и той ми каза: "Чувствам се по-добре, когато съм далеч" и му казах, че и аз изпитам същото, защото това е дълъг процес".

Борини призна, че трансферът му в Салфорд вече е дал нов тласък в живота му, но решението да се присъедини към четвъртодивизионния отбор не е заради пари. Интересното е, че клубът е собственост да легендите на Манчестър Юнайтед и Англия - Гари Невил и Дейвид Бекъм.

"Няма значение лигата или контекстът. Става въпрос за футбол. Салфорд се изгражда, за да бъде истински футболен клуб. Не е като да хвърлят куп пари без причина. Футболни хора управляват футболен клуб", добави още нападателя.

Професионалната кариера на Фабио Борини започва в Челси. Футболният му път обаче го отвежда в много отбори, сред които Ливърпул, Рома и Милан. Той обаче така и не развива пълния си потенциал, а за националния отбор на Италия играе само един мач през вече далечната 2012 година.

