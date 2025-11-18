Бивш треньор на ЦСКА остана без книжка. Карал с 9 км/ч над ограничението

През 2020 г. Алън Пардю - бившият мениджър на "Нюкасъл", "Уест Хем", "Кристъл Палас", "Уест Бромич Албиън", "Саутхемптън", "Рединг" и "Чарлтън", акостира изненадващо на стадион "Българска армия", за да стане първо спортен директор, а след това и треньор на ЦСКА.

Той не записа името си в историята на клуба с нещо впечатляващо. Успя обаче да го направи преди дни в хрониките на... британската пътна полиция.

64-годишният Пардю остана без шофьорска книжка, след като кара своя автомобил с превишена скорост. За пореден път.

Съдът реши

Бившият треньор в ЦСКА ще бъде без книжка за 6 месеца, след като бе заснет от камера за контрол на скоростта да шофира по-бързо от разрешеното.

Неговото Порше е било заснето в района на Клапам, южен Лондон през февруари, а до преди дни съдът решаваше за случая.

Пардю е карал с 41 км/ч в зона, в която ограничението е 32 км/ч.

Той обяснил, че бързал да види възрастната си майка. Съдът не прие обяснението му за основателно за превишената скорост.

И други провинения

Това обаче не е първо прегрешение на треньора. През февруари той имал 9 наказателни точки в талона. Те били натрупани за превишена скорост през 2022 и 2023 г. С новото нарушение те стават 12 - лимитът, след който книжката автоматично се анулира.

Снимка: Lap.bg

Самият Пардю заяви пред съда, че съжалява за постъпката си, като дори това признание не смекчи наказанието.

След като бе освободен от ЦСКА, британецът застана начело на Арис Солун, а от февруари 2023 г. е без работа.

Снимка: Getty Images

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK