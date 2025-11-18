Бивш треньор на ЦСКА остана без книжка. Карал с 9 км/ч над ограничението

През 2020 г. Алън Пардю - бившият мениджър на "Нюкасъл", "Уест Хем", "Кристъл Палас", "Уест Бромич Албиън", "Саутхемптън", "Рединг" и "Чарлтън", акостира изненадващо на стадион "Българска армия", за да стане първо спортен директор, а след това и треньор на ЦСКА.
Той не записа името си в историята на клуба с нещо впечатляващо. Успя обаче да го направи преди дни в хрониките на... британската пътна полиция.
64-годишният Пардю остана без шофьорска книжка, след като кара своя автомобил с превишена скорост. За пореден път.
Бившият треньор в ЦСКА ще бъде без книжка за 6 месеца, след като бе заснет от камера за контрол на скоростта да шофира по-бързо от разрешеното.
Неговото Порше е било заснето в района на Клапам, южен Лондон през февруари, а до преди дни съдът решаваше за случая.
Пардю е карал с 41 км/ч в зона, в която ограничението е 32 км/ч.
Той обяснил, че бързал да види възрастната си майка. Съдът не прие обяснението му за основателно за превишената скорост.
Това обаче не е първо прегрешение на треньора. През февруари той имал 9 наказателни точки в талона. Те били натрупани за превишена скорост през 2022 и 2023 г. С новото нарушение те стават 12 - лимитът, след който книжката автоматично се анулира.
Самият Пардю заяви пред съда, че съжалява за постъпката си, като дори това признание не смекчи наказанието.
След като бе освободен от ЦСКА, британецът застана начело на Арис Солун, а от февруари 2023 г. е без работа.
