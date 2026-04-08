Само още три! Мбапе заплашва Роналдо

Френският нападател Килиан Мбапе отбеляза единственото попадения за Реал Мадрид при загубата с 1:2 от Байерн Мюнхен в 1/4-финалите на Шампионската лига.

Мбапе добави още един гол към колекцията си и достигна 14 попадения този сезон в елитното състезание, оставяйки го само с три гола зад рекордьора Кристиано Роналдо.

Португалската мега звезда отбеляза 17 гола през сезон 2013/14 и стана №1 в историята на турнира по този показател, а зад него са Роберт Левандовски с 15 и Карим Бензема - също с 15.

Топ 3

17 гола – Кристиано Роналдо (2013/14)

15 гола – Роберт Левандовски (2019/20)

15 гола – Карим Бензема (2021/22)

И още един факт - този гол беше 69-ият за французина в елитната надпревара, с което той се доближи до бившата звезда на Реал Мадрид Раул Гонсалес.

И тук бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид Кристиано Роналдо оглавява класацията (141), а Лионел Меси е втори (129). Челната тройка се допълва от Роберт Левандовски (109), който е играл за Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен, а сега защитава цветовете на Барселона.

