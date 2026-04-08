на живо
на живо
Само още три! Мбапе заплашва Роналдо

Ще видим ли нов рекорд в Шампионската лига?

Френският нападател Килиан Мбапе отбеляза единственото попадения за Реал Мадрид при загубата с 1:2 от Байерн Мюнхен в 1/4-финалите на Шампионската лига.

Мбапе добави още един гол към колекцията си и достигна 14 попадения този сезон в елитното състезание, оставяйки го само с три гола зад рекордьора Кристиано Роналдо.

Португалската мега звезда отбеляза 17 гола през сезон 2013/14 и стана №1 в историята на турнира по този показател, а зад него са Роберт Левандовски с 15 и Карим Бензема - също с 15.

Топ 3

17 гола – Кристиано Роналдо (2013/14)
15 гола – Роберт Левандовски (2019/20)
15 гола – Карим Бензема (2021/22)

И още един факт - този гол беше 69-ият за французина в елитната надпревара, с което той се доближи до бившата звезда на Реал Мадрид Раул Гонсалес.

И тук бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид Кристиано Роналдо оглавява класацията (141), а Лионел Меси е втори (129). Челната тройка се допълва от Роберт Левандовски (109), който е играл за Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен, а сега защитава цветовете на Барселона.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен

Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 : 2
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
48%
Притежание на топката
52%
12
Точни удари
13
8
Неточни удари
7
47
Опасни атаки
72
12
Нарушения
12
8
Корнери
11
1
Засади
2
4-4-2
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

13
12 22 24 18
8 45 14 15
10 7
9
17 7 14
45 6
44 2 4 27
1
Андрий Лунин 13 Андрий Лунин
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
45
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
