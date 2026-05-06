"Махай се!" Скандални викове срещу Мбапе разтърсиха Реал

Всички обърнаха гръб на голямата звезда

Килиан Мбапе – мегазвездата, която трябваше да бъде спасителят на Реал Мадрид, днес е в окото на ураган, който заплашва да разкъса клуба отвътре.

Съблекалнята в Мадрид буквално ври. Преди Ел Класико срещу Барселона атмосферата е описвана като „токсична“, а напрежението – на ръба на взрив. И в центъра на всичко стои именно Мбапе.

Според информации на водещи медии като L'Équipe и The Athletic, французинът си позволява поведение, което шокира дори най-опитните в клуба. Вербални атаки към треньорския щаб, демонстративно закъснение с 40 минути за отборна вечеря — и нито една санкция.

Правила

Именно това взривява съблекалнята: усещането, че за Мбапе правилата не важат.

Съотборниците му вече открито негодуват срещу „егоистичното“ му поведение, а подкрепата към него се топи с всеки изминал ден. За разлика от него, Винисиус Жуниор печели сърцата на всички.

„Отборът би умрял за Винисиус. За Мбапе? Не и в този момент.“

Изолацията е пълна. Както пише Marca, Мбапе общува почти само с френския кръг – Орелиен Чуамени, Едуардо Камавинга и Ферлан Менди.

Допълнително масло в огъня наля скандалната му почивка със Естер Експозито в Сардиния — точно когато трябваше да се възстановява от контузия. За феновете това беше последната капка.

Дори треньорът Алваро Арбелоа не спести думите си: „Никой не е по-голям от Реал Мадрид.“

Отношенията между двамата са ледени, а слуховете стават все по-брутални — включително, че контузията му може да е „удобно бягство“ от напрежението.

Снимка: Reuters

Парадоксът? Въпреки всичко, Мбапе има 41 гола този сезон.

Някои фенове на Реал, цитирани от Фабрицио Романо, призовават Килиан Мбапе да напусне в коментарите към последната му публикация в Instagram:
* „Мбапе, моля те, напусни отбора ми“
* „Мбапе, махай се!“
* „В този момент можеш да останеш в Италия и да не се се връщаш в Мадрид", са само част от гневните мнения.

Клубът сякаш се разпада отвътре. Антонио Рюдигер вече беше замесен в конфликт, треньорският пост на Арбелоа виси на косъм, а името на Жозе Моуриньо все по-често се завърта като спасителен вариант.

И точно сега идва най-лошото — Ел Класико, в което Барселона може да стане шампион.

Край на чакането! Арсенал е на финал! (ВИДЕО)

Георги Иванов връчва титлата на Левски

Христо Стоичков посвети силни думи на ЦСКА

Гласът на ЦСКА Йорданка Христова: Какъв Локомотив?! Купата е наша! (ВИДЕО)

Везенков и компания стигнаха първи до Файнъл Фор в Евролигата (ВИДЕО)

Беше звезда на Арсенал, а днес няма нищо: Жена му го напусна, дори не вижда децата си!

Гризман и всички звезди, които не успяха да спечелят Шампионската лига...

Край на чакането! Арсенал е на финал! (ВИДЕО)

Везенков и компания стигнаха първи до Файнъл Фор в Евролигата (ВИДЕО)

