Бой с Интер Маями: Суарес плюе, Бускетс удря. Какво прави Меси? (ВИДЕО)

Напрежението се покачи след загубения финал за Купата на лигите

Бой с Интер Маями: Суарес плюе, Бускетс удря. Какво прави Меси? (ВИДЕО)
Reuters

Лионел Меси и съотборниците му от Интер Маями преживяха кошмарна вечер. Тимът на аржентинския ас загуби финала за Купата на лигите на Северна и Централна Америка с 0:3 от Сиатъл Соундърс.

Но не лошото представяне на Интер Маями направи впечатление, а... реакцията на футболистите

Докато от Сиатъл се радваха на трофея, съотборниците на Меси заформиха меле на терена

Плюване и бой

След последния съдийски сигнал победителите започнаха да празнуват шумно на терена. Това явно подразни Серхио Бускетс от Интер и той удари в лицето противников футболист. 

В последвалото меле се включиха почти всички на терена. 

След мача от Сиатъл се оплакаха не само от Бускетс, а и от Луис Суарес. Победителите твърдят, че уругваецът е наплюл масажиста им.

А Меси?

Носителят на 8 награди "Златна топка" Лионел Меси бе сред малцината, които не се включиха в размяната на удари. 

Снимка: Reuters

Той изгледа ситуацията отблизо, видимо огорчен от загубения трофей.

Меси подписа с Интер Маями през 2023 г., като малко след това спечели въпросната Купа на лигите. От тогава тимът му няма триумф в надпреварите. 

Договорът на аржентинеца е до края на 2026 г.

Снимка: Reuters

