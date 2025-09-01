Бой с Интер Маями: Суарес плюе, Бускетс удря. Какво прави Меси? (ВИДЕО)

Лионел Меси и съотборниците му от Интер Маями преживяха кошмарна вечер. Тимът на аржентинския ас загуби финала за Купата на лигите на Северна и Централна Америка с 0:3 от Сиатъл Соундърс.
Но не лошото представяне на Интер Маями направи впечатление, а... реакцията на футболистите.
Докато от Сиатъл се радваха на трофея, съотборниците на Меси заформиха меле на терена.
След последния съдийски сигнал победителите започнаха да празнуват шумно на терена. Това явно подразни Серхио Бускетс от Интер и той удари в лицето противников футболист.
В последвалото меле се включиха почти всички на терена.
След мача от Сиатъл се оплакаха не само от Бускетс, а и от Луис Суарес. Победителите твърдят, че уругваецът е наплюл масажиста им.
Носителят на 8 награди "Златна топка" Лионел Меси бе сред малцината, които не се включиха в размяната на удари.
Той изгледа ситуацията отблизо, видимо огорчен от загубения трофей.
Меси подписа с Интер Маями през 2023 г., като малко след това спечели въпросната Купа на лигите. От тогава тимът му няма триумф в надпреварите.
Договорът на аржентинеца е до края на 2026 г.
