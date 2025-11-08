Бразилец донесе нов успех за Гьозтепе на Мъри (ВИДЕО)

Втора поредна и общо шеста победа за Гьозтепе в турската Суперлига! Тимът на Станимир Стоилов спечели с 2:0 като гост на Касъмпаша.

В герой за "жълто-червените" се превърна бразилецът Жуан Сантос, който отбеляза и двете попадения - в 52' и 55'.

Така Гьозтепе заема четвъртото място във временното класиране с актив от 22 точки - 7 зад лидера Галатасарай, имащ мач в аванс. Касъмпаша е точно над зоната на изпадащите - 15-и с 10 точки и мач повече спрямо конкурентите си за оцеляване Кайзериспор (9), Еюпспор (8) и закотвеният на дъното Карагюмрюк (4).

Бразилска класа

Тази вечер всичко най-интересно се случи след почивката. В 52' Арда Куртулан изпълни дълъг тъч към наказателното поле, където Жандерсон намери Жуан и бившият играч на Саутхемптън се разписа с удар от 10-ина метра.

Само 180 секунди по-късно Жуан получи подаване от Ефкан Бекироглу, напредна, преодоля вратаря Андреас Яниотис и прати топката в мрежата - 2:0.

В 13-ия кръг - след паузата заради мачовете на националните отбори, в която Турция е домакин на България в световна квалификация, Гьоз-Гьоз приема Коджаелиспор. За Касъмпаша предстои гостуване на Аланияспор.

