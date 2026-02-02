Чудото на любовта: Играч на Юнайтед става баща след смъртта си

През април 2025 година Манчестър Юнайтед потъна в скръб заради преждевременната смърт на Джо Томпсън. Футболистът, продукт на академията на "червените дяволи", си отиде от този свят едва на 36 години след изтощителна битка с рака.

А сега неговата съпруга Шантел обяви красива новина. Тя очаква дете от покойния си любим.

Томпсън беше диагностициран с лимфом в четвърти стадий - вид рак на кръвта, който се беше разпространил в белите му дробове. Преди това той два пъти се възстанови от болестта и подновяваше футболната си кариера, която започна и завърши в Рочдейл.

Още една трагедия

Джо започва за тренира в Юнайтед от 9-годишен, преди да се присъедини към Дейл. Именно в този клуб преминават повечето от 13-те му години в играта.

Томпсън и Шантел имат две деца. Тайлула-Лили се ражда през септември 2014 г., а сестра й Атина-Рей - през 2022 г. Семейството преживява и още една трагедия - губи момченце, на което дава името Дре Финикс Томпсън, в 40-ата седмица от бременността през 2021 г.

Сега Шантел сподели своя снимка до дъщерите си, на която се вижда положителен тест за бременност. Добавено е и видео, разкриващо огромно вълнение.

Замразен ембрион

"От тъмнина към светлина! След най-трудната година в нашия живот имаме най-невероятната новина. Очакваме бебе Томпсън!", написа Шантел.

Забременяването й факт е чрез ин витро процедура. "След невъобразимата мъка от загубата на Джо и нашето бебе в 40-та седмица от бременността, никога не съм сигурна какво ще ми донесе бъдещето. Получих прекрасната възможност да използвам замразен ембрион от предишните ни ин витро процедури.

Джо и аз говорихме често за това да имаме още деца. Преди да почине, той имаше някакво преживяване и ми каза, че ще се роди бебе... Дори ми каза името на бебето. Дълбоко в душата си знам, че това е правилният път и всичко се развива както трябва. Това пътуване беше толкова различно без Джо физически до мен, но знаем, че той е тук с нас, води ни, защитава ни и ни придружава на всяка стъпка."