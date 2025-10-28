bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дани Алвеш стана проповедник в църква с тъмно минало (ВИДЕО)

Тя е основана от телевизионен евангелист, хванат в секс скандал

Дани Алвеш стана проповедник в църква с тъмно минало (ВИДЕО)

Дани Алвеш - един от най-добрите десни бекове в историята на футбола. Животът на бразилеца обаче се разви по необичаен начин. Той премина от спечелване на титли с Барселона до една от най-известните съдебни фигури пред последните години. Сега той е открил новото си амплоа. 

След като прекара 14 месеца в ареста, той бе освободен под гаранция през март 2024 г., докато обжалваше присъдата, която щеше да го вкара зад решетките за четири години и половина. Причината - сексуално посегателство над млада жена в нощен клуб в Барселона.

Ново амплоа

Откакто е на свобода обаче Алвеш не споделя много за себе си и общува само с тесен кръг от хора. В последно време той започна да споделя в социалните мрежи публикации с религиозни послания, библейски стихове и учения, представяйки се за "ученик на Иисус Христос".

Снимка: Reuters

Във своите видеа един от най-титулуваните футболисти в историята говори за "прераждане от болка", "сключване на договор с Бог" и "благодарност за бурите", които е преживял.

След последния си пост, Алвеш отново е в устите на хората. Видеото показва бившия бразилски национал в ролята на проповедник в църква в Жирона. Застанал с микрофон в ръка и с пламенен тон, защитникът споделя свидетелството си пред десетки поклоници, където твърди, че е намерил "светлина сред тъмнината".

Църква с противоречиво минало

Това, което привлече вниманието на хората, е църквата "Елим", която е една от испанските централи на евангелкото движение "Елим", което присъства и в няколко латиноамерикански страни.

Тя следва доктрината на американския телевизионен евангелист Джими Суагарт, който постигна световна слава през 80-те години на миналия век с евангелските си предавания. Репутацията му обаче се срина, след като беше хванат с проститутка през 1988 г.

Снимка: AP

По-късно Суагарт призна своя "грях" в предаване, което отбеляза повратна точка в историята на религиозната телевизия.

Въпреки този скандал, американецът продължи да проповядва и наследството му се разпространи чрез партньорски църкви, като тази в Жирона, където Алвеш е намерил духовно убежище.

Кариера 

Футболният път на Дани Алвеш започва в бразилския Бахиа. През 2003 г. той е привлечен от Севиля, а оттам преминава в Барселона. С екипа на каталинците той се превръща в един от най-добрите десни защитници. Следват престои в Ювентус, ПСЖ, Сао Пауло, отново в Барселона и Пумас

Снимка: The Sport Rush

В кариерата си той печели 41 трофея, което го нарежда на второ място сред най-титулуваните футболисти в историята на футбола. На първо място е Лионел Меси с 46. 

