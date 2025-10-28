Дъщерята на Тръмп, Серина Уилямс и Шакира разпределят 100 млн. долара на ФИФА

Какво обединява дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп - Иванка, бившата половинка на футболиста Жерар Пике - певицата Шакира, нейния колега The Weekend, носителката на 23 титли от Големия шлем в тениса Серина Уилямс, актьора Хю Джакман и световния шампион по футбол с Бразилия от 2002 г. Кака?

Едни пари и една кауза!

Всички те влизат в борда на директорите на новия благотворителен проект на ФИФА за достъпност до образование.

Какво е Global Citizen?

Така се нарича самият фонд, който събира пари за дейността.

Участието на дъщерята на Тръмп е обяснимо, предвид че се очаква голяма част от финансирането на дейността да дойде от продажбата на билети за предстоящото световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026 г. От всеки продаден пропуск ще се отделя по 1 долар за благотворителност.

Очаква се в касата да се съберат около 100 млн. долара заедно с останалите дарения. ФИФА е подсигурила първоначалните 30 млн. долара.

Известните личности ще следят за тяхното разходване и за влагането им в различни инициативи. Те ще използват своя опит и ще дават насоки за развитието на проекта.

Къде?

Инициативата обхваща 200 страни в света, като целта е подобряване на достъпа до образование.

В момента 350 млн. деца по света няма достъп до училища.

Всеки един желаещ може да дари за инициативата през сайта на кампанията.

Организацията на световното

За втори път в историята световното първенство ще се проведе в САЩ. Първият път беше през 1994 г., когато България завърши на четвърта позиция - най-големия успех в историята на родния футбол.

Самият президент Тръмп вече проведе няколко срещи с президента на ФИФА Джани Инфантино, а в "Овалния кабинет" в Белия дом пази реплика на трофея, който трябва да връчи на победителя на 19 юли 2026 г.

