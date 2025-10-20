Диего Форлан в болница след брутален сблъсък

Футболната легенда Диего Форлан беше приет в болница след сериозна контузия по време на мач. 46-годишният уругваец се контузи след сблъсък с противников играч, докато играеше за отбора на Олд Бойс в турнира Лига Университария за футболисти над 40 години.

Медиците реагираха незабавно, като установиха тройна фрактура на ребрата и частичен пневмоторакс – състояние, при което един от белите дробове частично колабира.

За да стабилизират състоянието му, лекарите са дренирали течност от плевралната кухина. Здравословното състояние на бившия футболист се подобрява. Форлан подчерта, че не държи сметка на противника си и определя случилото се като нормален игрови инцидент.

След като прекрати професионалната си футболна кариера през 2018 г., уругваецът остана активен в спорта и започна да следва мечтата си да се развива като професионален тенисист.

