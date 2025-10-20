bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Диего Форлан в болница след брутален сблъсък

Тройна фрактура на ребрата и частичен колапс на белия дроб шокираха феновете

Диего Форлан в болница след брутален сблъсък
Getty Images

Футболната легенда Диего Форлан беше приет в болница след сериозна контузия по време на мач. 46-годишният уругваец се контузи след сблъсък с противников играч, докато играеше за отбора на Олд Бойс в турнира Лига Университария за футболисти над 40 години.

Медиците реагираха незабавно, като установиха тройна фрактура на ребрата и частичен пневмоторакс – състояние, при което един от белите дробове частично колабира.

Оххх, по-секси е... Ето я по-красивата Нара (СНИМКИ)

За да стабилизират състоянието му, лекарите са дренирали течност от плевралната кухина. Здравословното състояние на бившия футболист се подобрява. Форлан подчерта, че не държи сметка на противника си и определя случилото се като нормален игрови инцидент.

Снимка: Getty Images

След като прекрати професионалната си футболна кариера през 2018 г., уругваецът остана активен в спорта и започна да следва мечтата си да се развива като професионален тенисист.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Футболна легенда нахлува в професионалния тенис на 45
 
Тагове:

тенис болница травма уругвай контузия диего форлан ветерани колабира Пневмоторакс тройна фрактура на ребрата Олд Бойс Лига Университария

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Умираме един за друг!“ – гръмката реч в съблекалнята на Кирил Десподов

„Умираме един за друг!“ – гръмката реч в съблекалнята на Кирил Десподов
Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)
Три часа разговори за бъдещето на Насар в България

Три часа разговори за бъдещето на Насар в България

Треньорката на починалото момче: Беше кротко дете, но се събра с брат си (ВИДЕО)

Треньорката на починалото момче: Беше кротко дете, но се събра с брат си (ВИДЕО)

Последни новини

„Умираме един за друг!“ – гръмката реч в съблекалнята на Кирил Десподов

„Умираме един за друг!“ – гръмката реч в съблекалнята на Кирил Десподов
Херо поема щафетата в Ботев Пловдив

Херо поема щафетата в Ботев Пловдив
Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)
Три часа разговори за бъдещето на Насар в България

Три часа разговори за бъдещето на Насар в България

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV