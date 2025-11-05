Роналдо: Краят е близо... и да, ще боли и ще има сълзи! (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кристиано Роналдо отново говори и, разбира се, пред своя приятел Пиърс Морган. Двамата се срещнаха за най-личното и откровено интервю“ на португалеца. Само за първите 24 часа анонсът в социалните мрежи събра над 51 милиона гледания.

Темите? Всичко от грешния път“ на Манчестър Юнайтед до момента, в който предложи брак на Джорджина.

Манчестър Юнайтед няма структура. Клубът върви по грешен път“, смята Кристиано. Тъжно ми е това е един от най-великите клубове в света и все още е в сърцето ми. Но трябва да бъдем честни: губят посока. Необходима е промяна и не само при играчите или треньора.“

Легендата не пощади бившия си клуб, но беше по-сдържан към треньора Рубен Аморим: Прави каквото може. Но чудеса не се случват само във Фатима. Те имат таланти, но някои дори не осъзнават какво значи Манчестър Юнайтед.“

Исках да стана милиардер беше като да спечеля Златната топка“

Според Bloomberg от този октомври нетното състояние на Роналдо е 1,4 милиарда долара, а самият той коментира: Това не е вярно станах милиардер отдавна. Беше само въпрос на време. Бях невероятно щастлив усещането беше като да спечеля Златната топка“.

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)

Не съм зависим от парите. Когато стигнеш определено ниво, те вече нямат значение. Но сме хора никога не сме напълно доволни. И да, това е още един рекорд. Числата не лъжат.“

Подготвям се за пенсиониране от 25-годишен“

На 40 Роналдо е на прага на края, но не се страхува: Ще бъде трудно. Вероятно ще плача не крия чувствата си.

Снимка: Reuters

Но се подготвям за това бъдеще от 25-годишен. Имам други страсти семейството, UFC, бизнесът ми, YouTube каналът. Нищо не може да се сравни с футбола, но всичко има начало и край.“

Любов, семейство и предложение без коляно“

През август Роналдо предложи брак на Джорджина Родригес, с която е от 2016 г. Беше спонтанно. Знаех, че ще го направя, но не знаех кога. Тъкмо щях да ѝ дам пръстена, когато дъщерите ми влязоха и казаха: "Татко, ще питаш ли мама дали ще се омъжи за теб?" И тогава разбрах това е моментът.“

bTV и VOYO представят: „Живей като шампион“ (ВИДЕО)

Той признава, че не е паднал на коляно, защото бил нервен: Казах няколко думи, прости и искрени. Не съм типът, който носи цветя всяка седмица може би веднъж месечно. Но съм романтичен по свой начин.

Тя не се интересуваше от пръстена, а дали говоря от сърце. След като каза "да", не можах да спра сълзите си. Тя е любовта на живота ми.“

Сватбата ще е след световното първенство – „с трофея“, шегува се Кристиано.

Без мечти за Мондиал

На финала Роналдо изненада с философска позиция: Не мечтая да спечеля световното първенство. Как шест мача могат да определят дали си велик? Световното няма да промени нищо в кариерата ми.

Във втората част на интервюто Морган обеща още по-дълбоки теми за смъртта на Диого Жота, за Доналд Тръмп и за това какво остава след легендата.

