Роналдо: Краят е близо... и да, ще боли и ще има сълзи! (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо отново говори – и, разбира се, пред своя приятел Пиърс Морган. Двамата се срещнаха за „най-личното и откровено интервю“ на португалеца. Само за първите 24 часа анонсът в социалните мрежи събра над 51 милиона гледания.

Темите? Всичко – от „грешния път“ на Манчестър Юнайтед до момента, в който предложи брак на Джорджина.

„Манчестър Юнайтед няма структура. Клубът върви по грешен път“, смята Кристиано. „Тъжно ми е – това е един от най-великите клубове в света и все още е в сърцето ми. Но трябва да бъдем честни: губят посока. Необходима е промяна – и не само при играчите или треньора.“

Легендата не пощади бившия си клуб, но беше по-сдържан към треньора Рубен Аморим: „Прави каквото може. Но чудеса не се случват – само във Фатима. Те имат таланти, но някои дори не осъзнават какво значи Манчестър Юнайтед.“

„ Исках да стана милиардер – беше като да спечеля Златната топка“

Според Bloomberg от този октомври нетното състояние на Роналдо е 1,4 милиарда долара, а самият той коментира: „Това не е вярно – станах милиардер отдавна. Беше само въпрос на време. Бях невероятно щастлив – усещането беше като да спечеля „Златната топка“.

Не съм зависим от парите. Когато стигнеш определено ниво, те вече нямат значение. Но сме хора – никога не сме напълно доволни. И да, това е още един рекорд. Числата не лъжат.“

„ Подготвям се за пенсиониране от 25-годишен“

На 40 Роналдо е на прага на края, но не се страхува: „Ще бъде трудно. Вероятно ще плача – не крия чувствата си.

Снимка: Reuters

Но се подготвям за това бъдеще от 25-годишен. Имам други страсти – семейството, UFC, бизнесът ми, YouTube каналът. Нищо не може да се сравни с футбола, но всичко има начало и край.“

Любов, семейство и „ предложение без коляно“

През август Роналдо предложи брак на Джорджина Родригес, с която е от 2016 г. „Беше спонтанно. Знаех, че ще го направя, но не знаех кога. Тъкмо щях да ѝ дам пръстена, когато дъщерите ми влязоха и казаха: "Татко, ще питаш ли мама дали ще се омъжи за теб?" И тогава разбрах – това е моментът.“

Той признава, че не е паднал на коляно, защото бил нервен: „Казах няколко думи, прости и искрени. Не съм типът, който носи цветя всяка седмица – може би веднъж месечно. Но съм романтичен по свой начин.

Тя не се интересуваше от пръстена, а дали говоря от сърце. След като каза "да", не можах да спра сълзите си. Тя е любовта на живота ми.“

Сватбата ще е след световното първенство – „с трофея“, шегува се Кристиано.

Без мечти за Мондиал

На финала Роналдо изненада с философска позиция: „Не мечтая да спечеля световното първенство. Как шест мача могат да определят дали си велик? Световното няма да промени нищо в кариерата ми.“

Във втората част на интервюто Морган обеща още по-дълбоки теми – за смъртта на Диого Жота, за Доналд Тръмп и за това какво остава след легендата.

