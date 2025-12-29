Доскоро имаха Супер Марио, а сега са с -28 точки

Адана Демирспор имаше в състава си звезда като Марио Балотели, който отбеляза 26 гола в 51 мача с екипа на "сините светкавици" между 2021 и 2024 г. Сега обаче турският клуб се намира в невиждана криза, а поредица от наказания, наложени от ФИФА, го превърнаха в най-слабия в света!

През миналия сезон Адана изпадна от елита на южната ни съседка, след като спечели едва 14 точки и завърши с голова разлика 34:92. Финалният актив на тима обаче беше от 2 пункта заради санкция за забавени плащания към играчи и служители.

Кошмарът през настоящата кампания е още по-голям. Адана ще зимува на дъното във второто ниво и изглежда обречен на ново изпадане с актив от... -28 точки. В средата на сезона отборът е отбелязал 14 попадения, а допуснатите са 83.

Мисията е невъзможна

В последните месеци ФИФА отне общо 30 точки на Адана. Последното наказание е от 12 декември и дойде след проверка на състоянието на клуба, продължаващ системно да забавя заплати.

Феновете на Адана имаха само два повода за радост - равенствата с Хатайспор (3:3) и Ерокспор (2:2). Вчера "сините светкавици" бяха ударени с 1:5 от гостуващия Истанбулспор. Бившият тим на Балотели поведе в 29', но допусна обрат още до почивката, преди столичани да довършат започнатото през втората част.

Положението на Адана е толкова отчайващо, че ако загуби от Ерокспор на 10 януари, тимът ще изпадне математически.

