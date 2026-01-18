Два шедьовъра от сина на Ван Перси не стигнаха на Фейенорд (ВИДЕО)

Крушата не пада по-далеч от дървото! В това се убедиха тази вечер феновете на нидерландския футбол след първите два гола на Шакийл ван Перси в мъжкия футбол.

19-годишният нападател, който е син на Робин ван Перси и играе под ръководството на баща си във Фейенорд, блесна с красиви попадения. Усилията на суперталанта обаче не стигнаха на "червено-белите" и те загубиха с 3:4 в лудо дерби на Ротердам със Спарта.

Ван Перси влезе в игра в 63', при резултат 0:2. Двата отбора си размениха по гол, преди да дойдат минутите на младока - 87' и 88'. Той първо прати топката в мрежата с технична пета, а след това се разписа със зрелищна задна ножица за 3:3.

За съжаление на домакините, радостта им не продължи дълго. Съперникът изтръгна трите точки чрез Джошуа Китолано в третата минута от добавеното време.

Фейенорд е на второ място след 19-ия кръг в Ередивизи с актив от 36 точки - 16 зад шампиона ПСВ Айндховен. Топ 4 оформят Аякс с 34 точки и НЕК Неймеген с 32 и мач по-малко. Спарта е на седмата позиция с 29 точки.

В следващия кръг Фейенорд приема последния Хераклес, докато Спарта гостува на 10-ия Утрехт.

По стъпките на татко

Погледите вече ще са насочени към Шакийл ван Перси, чийто футболен път започна в школата на Манчестър Сити и продължи в тази на Фенербахче, преди да премине във Фейенорд през 2017 г.

Той записа професионалния си дебют на 27 ноември миналата година, появявайки се в 80' при загубата с 1:3 от Селтик в основната фаза на Лига Европа. Три дни по-късно влезе като резерва при 2:1 над Телстар в нидерландския шампионат.

Шакийл е син на Робин ван Перси и любимата му Бухра Елбали. Той има по-малка сестра - Дина, родена през 2009 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK