Еден Азар: Вече съм таксиметров шофьор! И ми е добре!

На 33 години Еден Азар взе революционното решение да се превърне в... пенсионер! От тогава минаха 3 години, а се оказва, че белгиецът хич не съжалява.

Бившият нападател имаше периоди, в които бе сред най-добрите в света, два пъти попада в идеалния отбор на УЕФА (2017, 2018), стана Спортист на годината на Белгия за 2018 г. Но след това напрежението от големите очаквания явно си каза дума и Азар просто... не го понесе.

През 2023 г. Азар заяви, че прекратява кариерата си на футболист.

Най-доброто решение

"Животът ми е доста прост. Баща съм на пет деца. В момента съм по-скоро таксиметров шофьор, отколкото футболист, но така ми е добре" - каза три години след пенсионирането си Азар пред "Гардиън".

Трябва да отбележим, че той е шампион на Франция (с Лил през 2011), Англия (с Челси през 2015, 2017) и на Испания (с Реал Мадрид през 2020, 2022), а през 2022 с "белите" спечели Шампионската лига.

Снимка: БГНЕС

След края на кариерата си Азар не се върна в родната Белгия, а остана да живее в Мадрид.

"Заради децата, заради климата, заради храната", казва той.

"Животът минава толкова бързо, особено във футбола. Вчера бях на 19, а днес съм на 35. Трябва да му се наслаждаваш, не само във футбола, но и във всичко", философски обяснява той.

Любим спомен

Азар бе толкова обичан не само на клубно ниво! Той носеше капитанската лента на Белгия, а в тима бе и брат му Торган.

Снимка: Reuters

"Световното първенство през 2018 г. беше невероятно. Имах възможността да играя с брат си. Да бъда капитан на страната си беше невероятно. Чувствахме, че Белгия е много силна тогава. Въпреки че не спечелихме, днес хората казват, че сме били по-добър отбор от Франция и това ме прави горд.", казва той.

На Мондиала в Русия белгийският тим стана трети - най-доброто представяне в историята му.

Извън футбола

Еден Азар е женен за дългогодишната си приятелка Наташа Ван Хонакер. Двамата са официално семейство от 2012 г.

Семейството се радва на петима сина.

Днес белгиецът често участва в демонстративни мачове, а тренировъчния терен на Лил носи неговото име.