Ел Класико, което не се забравя

„Дори да отидат на Луната, хората пак ще говорят за Барселона и Реал Мадрид“. Тези думи на Христо Стоичков се потвърдиха на бреговете на Червено море, където се намира Джеда – градът, който бе домакин на финала за Суперкупата на Испания.

Зрителите на bTV Action със сигурност са гледали със затаен дъх поредното издание на Ел Класико, спечелено от каталунците с 3:2. Но вместо да ви преразказваме срещата, в следващите редове ще се опитаме да възпроизведем атмосферата около този мач.

Джеда (или Джида, както също се среща) е известен с космополитния си характер и факта, че е основен транспортен център за поклонниците, пътуващи към свещените градове на мюсюлманите – Мека и Медина.

Испаноговорящи практически липсваха

Такива можеха да бъдат срещнати навсякъде, но редом с тях, часове преди голямото дерби, се натъкнахме и на поклонници на най-великата игра, които прекарваха времето си в многобройните търговски центрове. Сред тях испаноговорящи практически липсваха, тъй като гостите от Иберийския полуостров се бяха съсредоточили в района на яхтеното пристанище, където им бе организирана специална разходка от любезните домакини.

Самият комплекс "Кинг Абдула Спортс Сити" се намира твърде далеч от централните части на града и е удобен основно за тези, идващи директно от международното летище „Крал Абдулазиз“.

Комплекс

„Алинма“, както е известен още стадионът за финала, е част от по-голям комплекс, включващ седем тренировъчни терена с естествена и четири с изкуствена настилка, закрита зала и множество съоръжения за други спортове.

Любопитно е, че паралелно със Суперкупата на Испания там се играха и мачове от шампионата на Азия до 23 години, което показва решимостта на домакините да носят няколко „дини под една мишница“.

Самият "Кинг Абдула Спортс Сити" е с капацитет 62 345 седящи места и, заедно с намиращия се на другия край на града „Принц Абдула Ал Файсал“ – за 27 000 души, достойно съперничи на футболните обекти в столицата Рияд.

Напълно според очакванията, стадионът бе пълен около час преди началото на двубоя, като при излизането на двата тима изненадващо преобладаваха освиркванията пред аплодисментите. Привържениците на "Белия балет", от споменатия в предишния ни материал фенклуб в Саудитска Арабия, бяха издигнали своите флагове, придружени от транспарант с надпис на испански: „Компасът на Реал Мадрид винаги сочи към славата“.

Макар и да не бяха обособени в отделен сектор, подкрепящите каталунците имаха числено предимство и това най-ясно се видя, когато бяха пуснати химните на двата отбора.

Началният съдийски сигнал за възпитаниците на Ханзи Флик и Шаби Алонсо бе предшестван от внушително светлинно и мултимедийно шоу, при което небето над Джеда бе озарено от дронове, придобили формата на трофея за Суперкупата на Испания.

Без комуникация на английски език

Интересно е, че всички анонси, обявявания на съставите и отделните елементи от срещата – като голове и картони – бяха само на арабски и испански, като английският бе игнориран като език за комуникация с потенциалната аудитория.

За спортно-техническите достойнства на срещата може да се говори много, но при два от трите гола на Барселона се видя, че в основата на успехите на тима е стилът на игра и начинът, по който се градят атаките, докато попадението на Винисиус Жуниор бе белег за голямата индивидуална класа на гранда от Мадрид.

Краят на първото полувреме бе истинска емоционална буря за целия стадион, а честите скандирания „Visca Barca“ и „Madrid“ ни накараха да забравим географската локация, в която се провеждаше срещата.

Разбира се, подобно дерби няма как да мине и без нерви и спречквания, но те бяха налице и в сблъсъка между Атлетико и Реал, така че не се случи нищо неочаквано. Жестът на Килиан Мбапе, попречил на съотборниците му да направят шпалир на противника, може да бъде тълкуван по различен начин. Няколко дни по-рано в Кувейт бившите му съотборници от ПСЖ отдадоха дължимото на достойния финалист Марсилия, въпреки че враждата между тези отбори също се отличава с висок интензитет, така че в случая по-скоро става въпрос за (не)умението да губиш.

bTV бе единствената медия от Източна Европа с представител на събитието

Срещата получи подобаващо медийно отразяване – за представителите на четвъртата власт бяха предвидени близо 250 места. bTV бе единствената медия от Източна Европа с представител на събитието, като логично испанските и саудитски журналисти бяха доминиращи. Още в началото на двубоя колеги от местна телевизия помолиха да си разменим местата, тъй като получената от нас локация бе необходима за техен репортаж.

Оказа се, че през цялото второ полувреме на нашата маса седеше легендата на английския футбол Рио Фърдинанд, който коментираше с местен репортер. Настроението му вероятно все още бе под въздействието на отпадането на Манчестър Юнайтед от Брайтън за ФА Къп и всякакви опити за комуникация с него бяха неуспешни.

Следваща спирка - Катар

Въпреки рекордния интерес към надпреварата, през следващата година Суперкупата на Испания няма да се състои в Саудитска Арабия, тъй като страната е домакин на Купата на Азия. Вместо това турнирът е изместен за февруари и ще се проведе в Доха, Катар, като до последно от Кралската испанска футболна федерация са обмисляли вариант състезанието да се проведе в САЩ.

Мачът в Джеда обаче е убедителен аргумент срещу критиците, противопоставящи се на комерсиализирането на футбола. Феновете в региона показаха, че наравно с тези в Испания и останалия свят заслужават да гледат любимците си, а създадената атмосфера на "Кинг Абдула Спортс Сити" по нищо не се различаваше от тази на „Сантяго Бернабеу“ или „Ноу Камп“.

