ФИФА опита да сдобри Израел и Палестина. Провали се! (ВИДЕО)

С огромен скандал ще се запомни 76-ия конгрес на Световната футболна федерация ФИФА!
Във Ванкувър и пред очите на всички делегати, в това число и на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, световната централа опита да сдобри Израел и Палестина.
Само че това завърши с грандиозен провал!
Инициативата за подаване на ръка между представители на двете държави бе на президента на ФИФА Джани Инфантино.
Италианецът покани на сцената президента на Палестинската футболна федерация Джибрил Раджуб и вицепрезидента на Израелската футболна асоциация Басим Шейх Сулиман.
Той ги подкани да се ръкуват, но палестинецът бурно протестира, а след това слезе от сцената.
Двете страни имат дългогодишен политически конфликт.
Той ескалира само преди няколко години, когато избухна нова вълна от насилие между Израел и палестински групировки в Ивицата Газа, довела до множество жертви и сериозно напрежение в региона.
Ситуацията остава нестабилна, като се чуха няколко призиви за санкции срещу Израел по примера на наложените на Русия, след като страната нападна Украйна.
Израелската футболна централа е част от ФИФА от 1929 г., а Палестинската - от 1998 г.