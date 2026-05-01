ФИФА опита да сдобри Израел и Палестина. Провали се! (ВИДЕО)

С огромен скандал ще се запомни 76-ия конгрес на Световната футболна федерация ФИФА!

Във Ванкувър и пред очите на всички делегати, в това число и на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, световната централа опита да сдобри Израел и Палестина.

Само че това завърши с грандиозен провал!

Поканата на Инфантино

Инициативата за подаване на ръка между представители на двете държави бе на президента на ФИФА Джани Инфантино.

Италианецът покани на сцената президента на Палестинската футболна федерация Джибрил Раджуб и вицепрезидента на Израелската футболна асоциация Басим Шейх Сулиман.

Снимка: Reuters

Той ги подкани да се ръкуват, но палестинецът бурно протестира, а след това слезе от сцената.

Конфликтът

Двете страни имат дългогодишен политически конфликт.

Той ескалира само преди няколко години, когато избухна нова вълна от насилие между Израел и палестински групировки в Ивицата Газа, довела до множество жертви и сериозно напрежение в региона.

Снимка: Reuters

Ситуацията остава нестабилна, като се чуха няколко призиви за санкции срещу Израел по примера на наложените на Русия, след като страната нападна Украйна.

Израелската футболна централа е част от ФИФА от 1929 г., а Палестинската - от 1998 г.