Филип Кръстев се събра със Станимир Стоилов в Измир

Юношата на Славия пристига като преотстъпен от белгийския Ломел

Филип Кръстев отново ще играе под ръководството на Станимир Стоилов. Двамата работиха заедно в Левски, а сега се събират в Гьозтепе.

Юношата на Славия пристига като преотстъпен до края на сезона, а в договора му има опция за откупуване. Халфът е собственост на белгийския Ломел Юнайтед, част от корпорацията "Сити Футбол Груп".

Досега Кръстев носеше екипа на Оксфорд Юнайтед в Чемпиъншип, също като преотстъпен. По английските терени изигра 17 мача, в които вкара един гол и подаде за още един.

"Постигнато е споразумение с футболиста и неговия клуб Ломел СК. Добре дошъл в нашето семейство, Филип Кръстев! Пожелаваме ти успешно и незабравимо пътешествие с нашия славен клуб!", се казва в съобщението на Гьозтепе.

Филип може да дебютира на 8 февруари (неделя) от 16:00 часа при гостуването на Коняспор.

станимир стоилов измир филип кръстев Гьозтепе

