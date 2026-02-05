Филип Кръстев се събра със Станимир Стоилов в Измир

Филип Кръстев отново ще играе под ръководството на Станимир Стоилов. Двамата работиха заедно в Левски, а сега се събират в Гьозтепе.
Юношата на Славия пристига като преотстъпен до края на сезона, а в договора му има опция за откупуване. Халфът е собственост на белгийския Ломел Юнайтед, част от корпорацията "Сити Футбол Груп".
Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 5, 2026
Ailemize hoş geldin Filip Krastev!
Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir… pic.twitter.com/uI1ePQF95g
Досега Кръстев носеше екипа на Оксфорд Юнайтед в Чемпиъншип, също като преотстъпен. По английските терени изигра 17 мача, в които вкара един гол и подаде за още един.
"Постигнато е споразумение с футболиста и неговия клуб Ломел СК. Добре дошъл в нашето семейство, Филип Кръстев! Пожелаваме ти успешно и незабравимо пътешествие с нашия славен клуб!", се казва в съобщението на Гьозтепе.
Филип може да дебютира на 8 февруари (неделя) от 16:00 часа при гостуването на Коняспор.