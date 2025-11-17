Футболен съдия застреля бившата си приятелка след гонка по улиците

Ужасяваща криминална история разтърси Босна и Херцеговина!

В град Мостар футболен съдия от местното първенство застреля бившата си приятелка, след като преди това я преследва по улиците на града.

Убитата е Алдина Яхич и е на 32 години. Бившият ѝ приятел, който е задържан от полицията, е Анис Калайджич и е на 33 години.

Убийството

Жертвата и футболния съдия били двойка, но се разделили. Тя е от град Калесия и пристигнала в Мостар, за да търси работа.

Убиецът я причакал на гарата, като двамата имали кратък физически сблъсък. Тя побягнала, а той започнал да я преследва с автомобила.

Яхич успяла да влезе в хотел и да се скрие в тоалетната на ресторанта. Преследвачът ѝ я последвал и я застрелял. Опитал да отнеме собствения си живот, но пистолетът не произвел изстрел.

Полицията пристигнала само минута след случката, тъй като жената успяла да подаде сигнал.

Минало

Според прокуратурата, Яхич е получавала заплахи от бившия си приятел. Тя обаче не е сигнализирала за тях в полицията.

Задържаният е дългогодишен футболен съдия в елита на Босна и Херцеговина. Той е играл и за Велез Мостар преди да се откаже от активната си кариера на терена.

