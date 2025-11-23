Футболен тартор заведе сина си на училище и изчезна. Намериха го мъртъв!

Португалският футбол тъжи за една от най-важните си фигури, но не на терена, а по трибуните.
Властите в Лисабон са открили безжизненото тяло на един от емблематичните тартори на агитката на Бенфика - Серхио Каетано.
Той бе в неизвестност от петък, 21 ноември.
Тялото на Каетано бе открито в автомобил, паркиран в близост до "Естадио де Луж" - дома на Бенфика.
Той е бил в неизвестност от сутринта, след като е оставил сина си в училище. Близките му успели да го открият, използвайки локацията на мобилния му телефон.
До тялото имало пистолет. Смъртта е настъпила след огнестрелна рана в главата.
Полицията работи по всички версии по случая.
Починалият е един от емблематичните фенове на футбола в Португалия и лидер на групата "Червени дяволи", които подкрепят Бенфика.
Тя е основана още през 1982 г. и е една от най-старите ултрас групи в страната.
През 1992 г. се разцепва и нейни членове основават "No Name Boys". И до днес двете са най-активни в сектора на Бенфика.
Смята се, че повече от 2000 човека са част от "Червените дяволи".
От клуба изразиха съболезнования към близките и семейството на Каетано.
O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos.— SL Benfica (@SLBenfica) November 22, 2025
