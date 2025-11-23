Футболен тартор заведе сина си на училище и изчезна. Намериха го мъртъв!

Португалският футбол тъжи за една от най-важните си фигури, но не на терена, а по трибуните.

Властите в Лисабон са открили безжизненото тяло на един от емблематичните тартори на агитката на Бенфика - Серхио Каетано.

Той бе в неизвестност от петък, 21 ноември.

Близо до стадиона

Тялото на Каетано бе открито в автомобил, паркиран в близост до "Естадио де Луж" - дома на Бенфика.

Той е бил в неизвестност от сутринта, след като е оставил сина си в училище. Близките му успели да го открият, използвайки локацията на мобилния му телефон.

До тялото имало пистолет. Смъртта е настъпила след огнестрелна рана в главата.

Полицията работи по всички версии по случая.

Кой е Каетано?

Починалият е един от емблематичните фенове на футбола в Португалия и лидер на групата "Червени дяволи", които подкрепят Бенфика.

View this post on Instagram A post shared by DIABOS VERMELHOS 1982 (@diabosvermelhos1982)

Тя е основана още през 1982 г. и е една от най-старите ултрас групи в страната.

През 1992 г. се разцепва и нейни членове основават "No Name Boys". И до днес двете са най-активни в сектора на Бенфика.

Смята се, че повече от 2000 човека са част от "Червените дяволи".

От клуба изразиха съболезнования към близките и семейството на Каетано.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos. — SL Benfica (@SLBenfica) November 22, 2025

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK