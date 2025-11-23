bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футболен тартор заведе сина си на училище и изчезна. Намериха го мъртъв!

Португалският футбол тъжи за една от най-важните си фигури, но не на терена, а по трибуните. 

Властите в Лисабон са открили безжизненото тяло на един от емблематичните тартори на агитката на Бенфика - Серхио Каетано

Той бе в неизвестност от петък, 21 ноември. 

Близо до стадиона

Тялото на Каетано бе открито в автомобил, паркиран в близост до "Естадио де Луж" - дома на Бенфика. 

Той е бил в неизвестност от сутринта, след като е оставил сина си в училище. Близките му успели да го открият, използвайки локацията на мобилния му телефон

До тялото имало пистолет. Смъртта е настъпила след огнестрелна рана в главата

Полицията работи по всички версии по случая. 

Кой е Каетано?

Починалият е един от емблематичните фенове на футбола в Португалия и лидер на групата "Червени дяволи", които подкрепят Бенфика. 

Тя е основана още през 1982 г. и е една от най-старите ултрас групи в страната. 

През 1992 г. се разцепва и нейни членове основават "No Name Boys". И до днес двете са най-активни в сектора на Бенфика. 

Смята се, че повече от 2000 човека са част от "Червените дяволи". 

От клуба изразиха съболезнования към близките и семейството на Каетано.

Тагове:

убийство фенове португалия бенфика ултраси червени дяволи тартор Серхио Каетон

