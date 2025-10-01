Футболист сложи пола и се изцепи: И какво, ако съм гей?

Новото попълнение на Болоня - Федерико Бернардески, се появи в подкаста Basement (BSMT), воден от Джанлука Гацоли.

Двучасовото интервю не включваше много футболни теми – вместо това Бернардески сподели личния си опит, разкривайки какво е било да израсне под погледа на обществеността и да се справи с вълната от критики, която го следва от първите му стъпки в професионалния футбол.

Самото интервю, публикувано в YouTube, бързо привлече много внимание.

"Но защо това да е проблем? Ако искам да нося пола, нося"

Бернардески подчерта, че спортните критики, като пропуснати положения или лошо изпълнени дузпи, никога не са го засягали дълбоко. Много по-болезнено за него са били обидите, насочени към личния му живот.

Той си спомни и епизод от ранната си кариера, когато на 20 години пристигнал влязъл за първи път в съблекалнята на Фиорентина, облечен с пола. „Всички коментираха и дори вестниците писаха за това. Но защо това да е проблем? Ако искам да нося пола, нося“, каза полузащитникът.

Футболистът говори откровено и за честите слухове за сексуалната си ориентация. "Колко пъти съм чувал хора да ми казват, че съм гей? И какво ако съм!? Уважение към всеки, който е имал смелостта публично да признае кои е“, каза той.

През май 2019 г. гаджето на Бернардески, Вероника Чиарди, роди дъщеря им - Дева, а през май 2021 г. двойката посрещна втората си дъщеря - Лена. На 13 юли 2021 г., в деня на рождения ден на Вероника, двойката се ожени, два дни след триумфа на Италия на Евро 2020. Сватбата се състоя в катедралата Карара , в родния град на футболиста.

