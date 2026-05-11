Футболна бедност

Томас Ронсеро, AS

Безсилие. В юношеската си наивност (въпреки че вече съм на 61), бях убеден, че Реал Мадрид ще се възползва от съкровищницата на славната си история, за да изиграе мач с гордост, стремейки се към победа, която да намали надеждите на Барселона за титлата право пред очите ни.

Несъмнено това беше емоционално желание, далеч от футболната реалност на този проект, който продължава да се носи безцелно.

Анализирах халфовата линия и атаката в този депресиращ мач на „ Камп Ноу“ и сравних имената на шестимата играчи, които започнаха, с другия състав, състоящ се от Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема и Кристиано. И това е без да забравяме, че преди това имахме Карвахал, Серхио Рамос, Пепе и Марсело в защита.

Честно казано, освен Куртоа, останалите, които имаме сега, очевидно са по-лоши по качество, ръст и лидерство. И не искам да споменавам голямата ни звезда, защото пръстите ми ще кървят, докато пиша. Да, говоря за Килиан Мбапе ...

Килиан, какво правиш? Некачването на самолета поради някакъв дискомфорт, който е почувствал в края на последната тренировка, звучи като шега. Ако Килиан изпитва болка, трябва да каже на треньора, че пътува с отбора до Барселона, за да ги аплодира и да е с тях в съблекалнята. Но забравих, че парижанинът не играе за Реал Мадрид, а за Футболен клуб Мбапе.

Феновете го разгадаха бързо и последната капка беше съобщението, което той публикува в Instagram: "Hala Madrid “, когато резултатът вече беше 2:0 за Барса. Звучеше като лоша шега. Наистина лоша...

Бъдеще

Няма смисъл да ми казвате, че сме имали два катастрофални сезона, защото това прилагателно подхожда само на случилото се тази година. Миналата година, с великия Карло Анчелоти (той никога не трябваше да си тръгва), завършихме Ла Лига само на 4 точки зад Барса, въпреки че понесохме половин дузина съдийски несправедливости. Спечелихме Купата на краля пет минути преди края, а в Шампионската лига елиминирахме Сити на Гуардиола и Атлетико на Симеоне. И на всичкото отгоре спечелихме Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа.

Този сезон беше пълен провал. Завършваме на 14 точки зад Барса и създаваме усещане за футболна бедност, което е толкова разочароващо, колкото и чуждо на историческата пътна карта на Реал Мадрид. Това е кошмар...

Честит рожден ден, мамо! Каквото и да се беше случило в Ел Класико на „Камп Ноу“, нищо не можеше да отнеме радостта от празнуването на символичния 90-ти рожден ден на майка ми, най-важния човек в живота ми. Оттам горе тя ме успокояваше. Каза ми, че Реал Мадрид ще се завърне по-силен от всякога. Никога не ме е разочаровала. Върнах си усмивката. Благодаря ти, мамо...