Гаджето (25) на 60-годишния Ромарио го остави. Изневерил ѝ с нейна приятелка

Бразилската футболна звезда Ромарио остана без гадже.

Медиите в родината на 60-годишния бивш футболист тръбят, че 25-годишната му приятелка Тифани е прекратила взаимоотношенията си с него заради изневяра.

Ромарио, който е световен шампион с Бразилия от 1994 г. и шампион на Испания с Барселона от същата година, има бурен личен живот, три развода, 7 деца и вече внуци.

Кратка връзка

В последните години легендата на футбола и добър приятел на Христо Стоичков, не се задържа дълго с една жена. С Тифани той бе само 3 месеца.

Смята се, че в това време Ромарио е започнал връзка и с Барбара Кавалканти - приятелка на Тифани. Двамата били засечени да се държат за ръце във Фернандо де Нороня - една от основните туристически дестинации на Бразилия.

Само няколко дни по-рано футболистът бе с Тифани. Тя не била на следващото пътуване, когато Ромарио заминал с Барбара.

Бурни връзки

В последните месеци 60-годишният Ромарио се свързва с трета жена. Преди Тифани той имаше връзка с 22-годишната Алисия.

Преди това го свързваха с друга 24-годишна красавица.

Последната му сериозна връзка приключи през 2022 г. Тогава Ромарио бе с Марсела, която обаче се оплакваше от постоянните изневери на бившия футболист.

Самият той никога не е крил, че не семеен тип. "Само две неща интересуваха Ромарио - футбола и секса", каза по този повод Стоичков преди време.