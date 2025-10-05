bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гари Невил вбеси феновете след нападението пред синагога (ВИДЕО)

Обвини „гневни бели мъже на средна възраст“, сваля британското знаме

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил вбеси феновете с 3-минутно видео в социалните мрежи. Бившият английския национал, който от години се изявява като футболен анализатор, коментира терористичното нападение пред синагога в Манчестър, извършено в четвъртък (2 октомври).

Невил обвини за атаката "гневни бели мъже на средна възраст". Според него патриотите всяват разединение в обществото и използват британския флаг по негативен начин.

При атаката загинаха двама, а трима бяха ранени. Извършителят Джихад ал-Шами - британец със сирийски корени, бе прострелян фатално. Полицията работи по версията, че е бил повлиян от крайна ислямистка идеология. Нападателят е имал криминално досие, включително скорошен арест по обвинения за изнасилване, но е бил пуснат под гаранция.

"Идиоти разпространяват език на омразата"

"Карах към Салфорд, по Литълтън, и видях 50-60 британски знамена. След това минах по Бъри Ню, където има еврейска общност. Бяха излезли навън, никой не се криеше от страх. Замислих се, че настройват хората едни срещу други. Всява се разделение, което е отвратително. Правят го гневни бели мъже на средна възраст, които знаят много добре какво вършат", започна 50-годишният Невил.

"Наскоро засякох британско знаме около мой имот и го свалих на секундата. Хората може би ще изгледат това видео и ще кажат, че не съм патриот. Имам 85 мача за тази страна и я обичам. Обичам и Манчестър. Градя тук вече 15-20 години и доскоро никой не беше окачвал британско знаме. Защо се прави сега? Така се изпраща послание, че има нещо, което не ти харесва. Трябва да се погледнем и да се върнем към неутралитета, защото няма нужда да бъдем дърпани наляво и надясно"

"Има много идиоти, използващи и разпространяващи език на омразата. Трябва да спрем да ги промитираме и да се върнем към мира, любовта, хармонията, отново да бъдем отбор.", заяви Невил.

Феновете разкритикуваха Невил за позицията му. Под публикацията мнозинството от неговите последователи не скриха разочарованието си, че той си затваря очите за проблемите и се обявява за патриот, но не се държи като такъв. Коментиращите подчертават, че нападението е извършено от мюсюлманин, а жертвите са евреи. Невил беше призован да се придържа към футболните анализи.

Двама души са арестувани за нападението край синагога в Манчестър

Тагове:

