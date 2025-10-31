Гигс предаде брат си и спа с жена му 8 години – сега Родри отвърна!

Когато Манчестър Юнайтед блестеше под ръководството на сър Алекс Фъргюсън, една тайна афера се развиваше зад кулисите – и тя щеше да разтърси футболните фенове и обществото като буря. Легендата на „червените дяволи“ Райън Гигс имаше дългогодишна тайна връзка с Наташа, съпругата на собствения си брат Родри. И това не беше кратка интрига – аферата е продължила цели осем години.

8 години секс и лъжи

Новината излезе наяве през 2011 г. и буквално взриви медиите. Родри, тогава в центъра на бурята, подаде молба за развод, докато Райън се опитваше да запази имиджа си на футболен идол. По това време той беше женен за Стейси Гигс.

Наташа по-късно призна всичко пред камерата на Celebrity Big Brother: „Имах дългогодишна афера с футболист, който, по стечение на обстоятелствата, беше мой зет.“

След развода Наташа се омъжи повторно, този път за пожарникаря Харун Хедли, опитвайки се да изчисти името си, но сензацията около аферата остава в историята.

Родри се връща по-силен от всякога

Сега, 14 години след скандала, 49-годишният Родри Гигс изглежда е намерил своето щастие. Той се сгоди за Виктория Филипс от Стокпорт, а двойката сподели радостната новина в социалните мрежи: „18/10/2025“. Родри дори пошегува:

„Не можех да кажа „да“ по-рано… Но всички казват, че е щастлива, и аз съм съгласен!“

Малко хора знаят, че Родри е превърнал личната си трагедия в нещо позитивно. Той призна, че историята, колкото и болезнена да е била, му е донесла финансови облаги от около милион паунда, и днес води собствен подкаст и е щастливо семеен човек с две деца.

Междувременно 51-годишният Райън Гигс напусна поста си на спортен директор в Салфорд Сити и живее с партньорката си Зара Чарлз, с която имат дете. Миналото го преследва и до днес – включително обвиненията в домашно насилие, от които по-късно беше оневинен.

Но сензацията остава: какво кара един от най-великите футболисти на своето поколение да се забърква в такава опасна и разрушителна афера с жената на собствения му брат? И какво е да си предаден от собственото си семейство, пред всички, докато светът гледа?

Сега, когато Родри най-накрая е щастлив, остава въпросът: ще има ли някога пълно примирие между братята или сенките на миналото винаги ще ги преследват?

