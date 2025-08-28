ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Жребият за Шампионска лига (ВИДЕО)

ПСЖ - Байерн (Д), Барселона (Г), Аталанта (Д), Байер Леверкузен (Г), Тотнъм (Д), Спортинг (Г), Нюкасъл (Д), Атлетик Билбао (Г)

Реал Мадрид - Манчестър Сити (Д), Ливърпул (Г), Ювентус (Д), Бенфика (Г), Марсилия (Д), Олимпиакос (Г), Монако (Д), Кайрат (Г)

Байерн - Челси (Д), ПСЖ (Г), Брюж (Д), Арсенал (Г), Спортинг (Д), ПСВ (Г), Сен Жилоа (Д), Пафос (Г)

Челси - Барселона (Д), Байерн (Г), Бенфика (Д), Аталанта (Г), Аякс (Д), Наполи (Г), Пафос (Д), Карабах (Г)

Интер - Ливърпул (Д), Борусия Дортмунд (Г), Арсенал (Д), Атлетико (Г), Славия Прага (Д), Аякс (Г), Кайрат (Д), Сен Жилоа (Г)

Борусия Дортмунд - Интер (Г), Манчестър Сити (Г), Виляреал (Д), Ювентус (Г), Бодьо Глимт (Д), Тотнъм (Г), Атлетик Билбао (Д), Копенхаген (Г)

Ливърпул - Реал Мадрид (Д), Интер (Г), Атлетико Мадрид (Д), Айнтрахт Франкфурт (Г), ПСВ (Д), Марсилия (Г), Карабах (Д), Галатасарай (Г)

Барселона - ПСЖ (Д), Челси (Г), Айнтрахт Франкфурт (Д), Брюж (Г), Олимпиакос (Д), Славия Прага (Г), Копенхаген (Д), Нюкасъл (Г)

Манчестър Сити - Борусия Дортмунд (Д), Реал Мадрид (Г), Байер Леверкузен (Д), Виляреал (Г), Наполи (Д), Бодьо Глимт (Г), Галатасарай (Д), Монако (Г)

Време е за жребия за основната фаза в Шампионска лига! Той ще бъде изтеглен в Монако днес от 19:00 ч., като можете да го гледате на живо тук, както и пряко по bTV Action.

36 отбора очакват да научат съдбата си. 4 от тях са дебютанти - Юнион Сен Жилоа, Бодьо Глимт, Пафос и Кайрат. За първи път в историята ще има страна с цели 6 представителя и това е Англия.

Участниците са разпределени в 4 урни, а всеки от тях ще изиграе по 8 мача - по 2 срещу тимове от всяка урна. 4 от срещите ще са домакинства, а 4 - гостувания. Първите 8 отбора в общото класиране получават директна квота за елиминациите, а заелите местата от девето до 24-то ще играят допълнителни плейофи. Останалите отпадат не само от Шампионската лига, но и от европейската сцена изобщо.

До кулминацията – финала на 30 май 2026 г. на Пушкаш Арена в Будапеща има да се изиграят изумителни битки в Шампионска лига. Много от тях, българските ценители на футбола и на УЕФА Шампионска лига ще могат да проследят по възможно най-уникалния, най-специалния, най-драматичния и спиращ дъха начин – чрез Champions TV!

Какво е Шампионска лига без Champions TV?

Вече дори не можем да си го представим, но бързаме точно днес, когато ще се изтегли жребият в Монако да ви припомним, че всеки вторник и всяка сряда вечер, всички, абсолютно всички късни мачове от програмата на основната, т. нар. групова фаза на турнира ще могат да бъдат проследени едновременно, напълно безплатно и без регистрация с комбинирано предаване.

И къде ще може да проследите това комбинирано предаване, за да знаете във всеки един миг и за всяка част от секундата на кой стадион е паднал гол, кой е авторът на този гол, има ли някъде супер драма, изпусната дузпа, или червен картон? Мястото е само едно вече трета година:

Може да го направите като отидете на 2 адреса:

btvsport.bg

Или Sportal.bg

На двата адреса, всеки вторник и всяка сряда ще ви очаква статия НА ЖИВО, в която ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в Шампионска лига едновременно!

Его този линк е билет за нестихващи емоции:

https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Как работи Champions TV?

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

В първата седмица от Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

За втори пореден сезон Шампионска лига се провежда по обновения формат с 36 отбора, всеки от които ще изиграе по осем мача срещу различни съперници – четири като домакин и четири като гост.

Първите осем в класирането ще продължат директно към осминафиналите, а тимовете, завършили между девето и двадесет и четвърто място, ще се срещнат в плейофи за останалите места в елиминациите.

Първите срещи от фазата на лигата ще се изиграят на 16 септември, а финалът на турнира е насрочен за 30 май 2026 г. на Пушкаш Арена в Будапеща.

