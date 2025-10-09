Големият мач е на масата: Модрич пада пред стекa (ВИДЕО)

Лука Модрич, капитанът на хърватския национален отбор и един от най-изтънчените футболисти на света, този път демонстрира майсторство… не на терена, а на масата.

През декември 2024 г. Модрич посети ресторанта на турския готвач-сензация Нусрет Гьокче в Дубай – известен още като Salt Bae. Там той поръча специалитета на заведението – стек на стойност около 300 евро.

Но цената не беше най-важното. Истинското шоу се разигра в ритуала „топ“, при който Нусрет поръсва солта с характерния си стил. Модрич повтори думата „топ“ три пъти, а след него се включиха германските звезди Антонио Рюдигер и Жером Боатенг, както и суперзвездата на Барселона Ламин Ямал.

Нусрет е Беят на солта

В Дубай стекът не е просто ястие – той е изживяване с международен престиж. Цената варира между 250 и 300 евро, според теглото на месото, плюс напитки и бакшиш, който би накарал всеки счетоводител да се замисли дали да стане готвач или футболен агент...

