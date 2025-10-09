bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Големият мач е на масата: Модрич пада пред стекa (ВИДЕО)

Лукс и гурме за 300 евро

Големият мач е на масата: Модрич пада пред стекa (ВИДЕО)

Лука Модрич, капитанът на хърватския национален отбор и един от най-изтънчените футболисти на света, този път демонстрира майсторство… не на терена, а на масата.

През декември 2024 г. Модрич посети ресторанта на турския готвач-сензация Нусрет Гьокче в Дубай – известен още като Salt Bae. Там той поръча специалитета на заведението – стек на стойност около 300 евро.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Но цената не беше най-важното. Истинското шоу се разигра в ритуала „топ“, при който Нусрет поръсва солта с характерния си стил. Модрич повтори думата „топ“ три пъти, а след него се включиха германските звезди Антонио Рюдигер и Жером Боатенг, както и суперзвездата на Барселона Ламин Ямал.

Нусрет е Беят на солта

В Дубай стекът не е просто ястие – той е изживяване с международен престиж. Цената варира между 250 и 300 евро, според теглото на месото, плюс напитки и бакшиш, който би накарал всеки счетоводител да се замисли дали да стане готвач или футболен агент...

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK  

Salt Bae: Не исках да засенча Лео Меси

 

Тагове:

дубай ресторант цена Хърватия лука модрич бакшиш стек Беят на солта

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)
Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)

Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)
Швайнщайгер в сълзи!

Швайнщайгер в сълзи!
Пак пратиха в изгнание Конър Макгрегър

Пак пратиха в изгнание Конър Макгрегър
600 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026

600 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026

Последни новини

600 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026

600 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026
Три пъти мъртъв, три пъти жив

Три пъти мъртъв, три пъти жив
Швайнщайгер в сълзи!

Швайнщайгер в сълзи!
„Ти си покрит с гел, а аз съм в окопите“

„Ти си покрит с гел, а аз съм в окопите“
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV