Грозно: Прекратиха мач в Белгия след изцепка на фен (ВИДЕО)

Мачът от белгийския елит между Стандард Лиеж и Антверпен бе прекратен, след като съдията бе ударен от чаша, хвърлена от трибуните, съобщава агенция АП.

Какво се случи?

Отборът на Стандард водеше с 1:0 в 88-ата минута на срещата в петък вечер, когато съдията Лотар Д'онд бе ударен от хвърлената чаша и реши да изпрати футболистите в съблекалните.

В изявление от белгийската лига заявиха, че последните три минути от двубоя ще се играят в понеделник пред празни трибуни.

| Er wordt een bekertje naar de scheidsrechter gegooid en die maakt dus een einde aan de wedstrijd. #STAANT



De resterende minuten worden achter gesloten deuren afgewerkt. pic.twitter.com/LMtbOyvEJ1 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 17, 2025

От Стандард Лиеж обявиха, че са идентифицирали мъжа, хвърлил чашата, а клубът ще започне процедура за забрана за посещаване на стадиона срещу него, както и иск за обезщетение. Съгласно правилата на местното първенство, Стандард ще бъде глобен с 50 000 евро.

От сезон 2023/24 всеки мач от белгийската лига, спрян от съдиите, трябва да се възобнови при закрити врати, считано от минутата на прекъсването и с резултата, какъвто е бил в момента. Правилото бе въведено, за да се предотврати влиянието на зрителите върху резултата от мачовете, обясниха от лигата.

