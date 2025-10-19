bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Хаос в Тел Авив! Прекратиха мач на Андриан Краев (СНИМКИ)

Камъни, сигнални ракети и димни гранати полетяха към терена, ранени са полицаи и цивилни

Хаос в Тел Авив! Прекратиха мач на Андриан Краев (СНИМКИ)

Стадион "Блумфийлд" в Тел Авив е в пламъци! Голямото дерби на Израел между Апоел и Макаби бе прекратено преди дори да започне, след като фенове превърнаха стадиона в арена на насилие. Камъни, сигнални ракети и димни гранати полетяха към терена, ранени са полицаи и цивилни.  bTV бе единствената чуждестранна медия на двубоя.

Мачът дори не започна

В Апоел Тел Авив играе и бившият полузащитник на Левски Андриан Краев. "Това не е футбол, това е хаос! Стадионът е негоден за игра", заявиха от полицията.

Макаби Тел Авив е в центъра на международен скандал. Феновете на отбора имат забрана да пътуват за мача от Лига Европа срещу Астън Вила, планиран за 6 ноември.

Политически фигури, включително премиерът на Великобритания Киър Стармър, осъдиха решението.

Над 25 000 зрители бяха готови за дербито, но празникът се превърна в кошмар. Командирът на полицията Хаим Саргроф е решил еднолично мачът да не се играе, пишат медиите в Израел.

bTV на мястото на събитието

Причината за хаоса е изключително дискусионно решение на полицията, която се оказа неспособна да обезпечи сигурността на двата отбора. Непосредствено преди началото на сблъсъка на стадион "Блумфийлд" феновете на двата отбора предложиха ефектна хореография, като тази на привържениците на Апоел бе придружена с димки и заря.

При хвърлянето на пиротехническите средства към терена са пострадали трима полицаи, като един от тях е с леки обгаряния.

Това накара длъжностните лица да отложат началото на срещата, а след около половин час дискусии - и да преустановят провеждането на двубоя.

Очаква се отборът на българския национал да бъде наказан със служебна загуба. Действията на органите на реда обаче могат да бъдат разглеждани критично, тъй като непосредствено преди срещата те се похвалиха, че са задържали няколко души при опит да внесат опасни предмети.

Снимки: Теодор Борисов

Краев - фамилията, за която футболна Португалия говори с уважение
ранени левски астън вила лига европа бомби напрежение тел авив киър стармър андриан краев

