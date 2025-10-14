bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Хвани я, ако можеш, Тибо (ВИДЕО)

Неочакван посетител прекъсна квалификацията Уелс - Белгия

Неочакван посетител открадна шоуто в световната квалификация Уелс - Белгия в Кардиф. Мишка нахлу на терена през второто полувреме и развесели както зрителите, така и футболистите.

Малкият гризач незабавно привлече вниманието и на телевизионните оператори, които уловиха запомнящ се акцент извън самата игра.

Сред най-забавните моменти е напразният опит на Тибо Куртоа да хване мишката. Тази задача се оказа по-трудна от което и да е спасяване на белгийския вратар.

Добра работа, Брендан

В крайна сметка с ключова намеса блесна нападателят на Уелс Брендан Джонсън. С усмивка и съвсем внимателно той изнесе мишката от терена, за да може двубоят да продължи.

След последния съдийски сигнал пък усмивките бяха за гостите. Белгия спечели с 4:2 и поведе в групата. "Червените дяволи" събраха 14 точки и изпревариха Северна Македония, който се препъна у дома срещу Казахстан (1:1).

Тагове:

белгия уелс мишка тибо куртоа терена брендан джонсън

