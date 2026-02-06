bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
И така, напуска ли Гуардиола Сити или не?

Сити вече мисли за заместници

Слуховете за бъдещето на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити отново се засилват. Разликата с Арсенал в класирането може да достигне девет точки, а медиите на Острова съобщават, че е по-вероятно каталунецът да си тръгне. Треньорите във Висшата лига също смятат, че той може да се оттегли, а клубът вече обмисля варианти за негов заместник.

Нуждае ли се от почивка?

Сезон 2023/24 беше белязан от въпроси за бъдещето на Гуардиола, включително емоционално изтощение, тактически трудности и дело за финансови нарушения, заради което се смяташе, че треньорът се нуждае от почивка. В крайна сметка той поднови договора си през ноември 2024 г., който е валиден до 2027 г., и няма прогноза за присъда по финансовите нарушения.

Продължителността на договора не гарантира, че Гуардиола ще остане, тъй като ръководството на Сити няма да го задържа насила. BBC съобщава за несигурност около сезон 2026/27 и очаква плановете му да бъдат разкрити едва в края на сезона. Пеп продължава да бъде неясен пред медиите, отговаряйки философски на въпроси за бъдещето: „Вече отговорих два пъти. Тук съм! Какво ще се случи след това? Кой знае?“

Някои журналисти смятат, че вероятността за напускане е висока и че удължаването на договора е било стратегически ход, за да облекчи напрежението този сезон. Sky Sports добавя, че мениджърите на Висшата лига също очакват раздяла с Гуардиола.

Почина човекът, който доведе Меси на

Представители на Сити и самият Гуардиола отхвърлят слуховете, но той не е дал ясно становище за следващия сезон. Клубът е започнал да обмисля потенциални заместници:

Енцо Мареска – вече работил в Сити, добре познава клуба.

Венсан Компани – наблюдаван за поста, макар че успехът в Бундеслигата не гарантира същото и във Висшата лига.

Сеск Фабрегас и Шаби Алонсо – успешно работили в други клубове, потенциални кандидати.

Роберто де Зерби – позицията му отслабва след слаб сезон в Шампионската лига.

Сити подготвя списък с варианти, независимо от решението на Гуардиола. Това е стандартна мярка за всеки голям клуб при треньор от такъв калибър. В същото време Гуардиола активно привлича играчи, съобразени с новата философия. Договорът му е до лятото на 2027 г., но самият Пеп заявява: „Нищо не трае вечно. Каквото ще се случи, ще се случи и клубът трябва да е готов...“

Гуардиола се подиграва: Толкова сме перфектни, че не можем да губим!
 
