И така, напуска ли Гуардиола Сити или не?

Слуховете за бъдещето на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити отново се засилват. Разликата с Арсенал в класирането може да достигне девет точки, а медиите на Острова съобщават, че е по-вероятно каталунецът да си тръгне. Треньорите във Висшата лига също смятат, че той може да се оттегли, а клубът вече обмисля варианти за негов заместник.

Нуждае ли се от почивка?

Сезон 2023/24 беше белязан от въпроси за бъдещето на Гуардиола, включително емоционално изтощение, тактически трудности и дело за финансови нарушения, заради което се смяташе, че треньорът се нуждае от почивка. В крайна сметка той поднови договора си през ноември 2024 г., който е валиден до 2027 г., и няма прогноза за присъда по финансовите нарушения.

Снимка: Reuters

Продължителността на договора не гарантира, че Гуардиола ще остане, тъй като ръководството на Сити няма да го задържа насила. BBC съобщава за несигурност около сезон 2026/27 и очаква плановете му да бъдат разкрити едва в края на сезона. Пеп продължава да бъде неясен пред медиите, отговаряйки философски на въпроси за бъдещето: „Вече отговорих два пъти. Тук съм! Какво ще се случи след това? Кой знае?“

Някои журналисти смятат, че вероятността за напускане е висока и че удължаването на договора е било стратегически ход, за да облекчи напрежението този сезон. Sky Sports добавя, че мениджърите на Висшата лига също очакват раздяла с Гуардиола.

Представители на Сити и самият Гуардиола отхвърлят слуховете, но той не е дал ясно становище за следващия сезон. Клубът е започнал да обмисля потенциални заместници:

Енцо Мареска – вече работил в Сити, добре познава клуба.

Венсан Компани – наблюдаван за поста, макар че успехът в Бундеслигата не гарантира същото и във Висшата лига.

Сеск Фабрегас и Шаби Алонсо – успешно работили в други клубове, потенциални кандидати.

Роберто де Зерби – позицията му отслабва след слаб сезон в Шампионската лига.

Сити подготвя списък с варианти, независимо от решението на Гуардиола. Това е стандартна мярка за всеки голям клуб при треньор от такъв калибър. В същото време Гуардиола активно привлича играчи, съобразени с новата философия. Договорът му е до лятото на 2027 г., но самият Пеп заявява: „Нищо не трае вечно. Каквото ще се случи, ще се случи и клубът трябва да е готов...“

