Важна фигура в новата история на Барселона - Габриел Масфурол, почина на 72-годишна възраст след дълго и тежко боледуване, съобщиха испанските медии.

Икономист, визионер и пионер в частната здравна система в Испания, Масфурол беше вицепрезидент и говорител на клуба между 2000 и 2002 г., по време на управлението на Жоан Гаспарт, както и част от борда на легендарния президент Хосеп Луис Нунес. Но истинската му роля далеч надхвърля титлите.

Името му завинаги ще бъде вписано до едно решение, което промени футбола.

Той беше сред хората, които казаха „да“ на едно крехко, болно момче от Росарио. Момче, което светът още не познаваше - Лионел Меси!

Масфурол не видя в него риск. Видя съдба.

Връзката му с Меси беше дълбоко човешка. Дъщерята на Масфурол страдаше от същото хормонално заболяване, същото което заплашваше мечтата на младия Лео. Болката сближи двете семейства. Надеждата ги обедини. Заедно промениха историята.

Габриел Масфурол беше близък с Йохан Кройф, с младия тогава Пеп Гуардиола и с момчето, което щеше да се превърне в най-великия футболист на всички времена.

Той не вкарваше голове. Но без него… някои от тях никога нямаше да се случат...

