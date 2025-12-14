bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Почина човекът, който доведе Меси на "Камп Ноу"

Дъщерята на Масфурол страдаше от същото хормонално заболяване

Почина човекът, който доведе Меси на "Камп Ноу"
Reuters

Важна фигура в новата история на Барселона - Габриел Масфурол, почина на 72-годишна възраст след дълго и тежко боледуване, съобщиха испанските медии.

Икономист, визионер и пионер в частната здравна система в Испания, Масфурол беше вицепрезидент и говорител на клуба между 2000 и 2002 г., по време на управлението на Жоан Гаспарт, както и част от борда на легендарния президент Хосеп Луис Нунес. Но истинската му роля далеч надхвърля титлите.

Името му завинаги ще бъде вписано до едно решение, което промени футбола.

Жоан Лапорта: Цял живот съдиите помагат на Реал

Той беше сред хората, които казаха „да“ на едно крехко, болно момче от Росарио. Момче, което светът още не познаваше - Лионел Меси!

Масфурол не видя в него риск. Видя съдба.

Връзката му с Меси беше дълбоко човешка. Дъщерята на Масфурол страдаше от същото хормонално заболяване, същото което заплашваше мечтата на младия Лео. Болката сближи двете семейства. Надеждата ги обедини. Заедно промениха историята.

Габриел Масфурол беше близък с Йохан Кройф, с младия тогава Пеп Гуардиола и с момчето, което щеше да се превърне в най-великия футболист на всички времена.

Той не вкарваше голове. Но без него… някои от тях никога нямаше да се случат...

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Живя в една стая с Ямал, днес нарича Левски “абонати” (СНИМКА)
 
Тагове:

барселона лионел меси йохан кройф финансист пеп гуардиола дъщеря заболяване тежко боледуване Габриел Масфурол Жоан Гаспарт Хосеп Луис Нунес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Левски отвя конкуренцията за най-странен фен артикул

Левски отвя конкуренцията за най-странен фен артикул

Тервел Пулев очи в очи с бивш съперник. Думите му изненадаха!

Тервел Пулев очи в очи с бивш съперник. Думите му изненадаха!

Алберт Попов е 19-и във Вал д'Изер

Алберт Попов е 19-и във Вал д'Изер
Дават на Швайнщайгер цяло състояние, за да разкаже за българката Силва

Дават на Швайнщайгер цяло състояние, за да разкаже за българката Силва

Последни новини

Рекорд на 71 години в световния дартс (ВИДЕО)

Рекорд на 71 години в световния дартс (ВИДЕО)
Феновете онемяха: кметът на Враца нарече победата „унизителна“!

Феновете онемяха: кметът на Враца нарече победата „унизителна“!
Алберт Попов е 19-и във Вал д'Изер

Алберт Попов е 19-и във Вал д'Изер
Дават на Швайнщайгер цяло състояние, за да разкаже за българката Силва

Дават на Швайнщайгер цяло състояние, за да разкаже за българката Силва
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV