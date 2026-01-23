Гуардиола се подиграва: Толкова сме перфектни, че не можем да губим!

Манчестър Сити преживява най-трудния си месец от години, но Пеп Гуардиола сякаш не усеща напрежението. На пресконференция преди мача с Уулвърхемптън каталунецът шокира феновете с необичайна ирония.



Небесносините отпаднаха са далеч от битката за титлата във Висшата лига след четири мача без победа и седем точки зад лидера Арсенал, а в Шампионската лига сбъркаха срещу Бодьо Глимт - 1:3.

Напрежение и ирония

Снимка: Getty Images

Слабите резултати създадоха напрежение на пресконференцията на Пеп Гуардиола по-рано днес. Уулвс са последни в класирането, но мениджърът на Сити не се съгласи, че натискът трябва да падне единствено върху неговия отбор.

Не можем да губим мачове, нали? Не можем, а? Манчестър Сити е толкова перфектен, че не можем да губим мачове, знам. Такъв е, да!. Да, прав си - трябва да променим динамиката и да печелим мачове, отговори язвително той на журналист.

Родри?

Дали играта е добра или лоша зависи от Родри? "Дайте му време! Беше контузен в продължение на 11 месеца, има нужда от време, за да се възстанови. Знам защо преминаваме през труден период. Знам на 100% какво се случва с отбора. Знам! Така че трябва да се опитаме да му дадем още малко време и да опитаме. Ще бъде ли достатъчно?

Катастрофа

Снимка: Reuters

Не знам. Знам, че е катастрофа да имаш 13 точки в Шампионската лига, знам, но има осем отбора с 13 точки и един от тях е един от най-добрите в света! Но за тях е добре, за нас е катастрофа... Летвата е поставена много високо, момчета..., продължи Пеп.

Гуардиола не скри възхищението си от Арсенал: Те са най-добрият отбор в света в момента. Да се надяваме, че можем да се доближим и те ще ни дадат шанс да ги настигнем.

