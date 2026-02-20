И в шведския парламент се подиграха с Тотнъм

От началото на века Тотнъм се превърна в нарицателно за нереализиран потенциал и провал. Дори и триумфът в Лига Европа през миналия сезон не помогна на "шпорите" да се отдалечат от този образ.

Подигравките с клуба от Северен Лондон продължават и през настоящата кампания, а поредният удар дойде от неочаквано място - шведския парламент!

Бившият министър на финансите и околната среда в скандинавската държава - Микаел Дамберг, използва Тотнъм, за да опише тежката икономическа ситуация.

"Швеция не трябва да е като Тотнъм! Няма как да не мисля за Тотнъм Хотспър. Това е един от най-престижните английски клубове. Богат клуб с огромен стадион, вярна и голяма фенска база. Всичко, което ти трябва, за да си сред топ отборите. Въпреки това, в момента Тотнъм е в криза. Бори се за своето оцеляване, само на няколко точки от зоната на изпадащите. Не защото няма ресурси или средства, а защото прахосва възможностите си"

"Слаби решения, липса на търпение и на дългосрочно мислене. Те изгубиха своята посока и стабилност. В клуба даже си имат наименование за това. "Спърско". Когато имаш възможностите, но въпреки това не постигаш резултати. Точно така министърът на финансите третира нашата икономика"

"Швеция има силата, компетентността и ресурсите. Имаме компании, работна ръка и силата на иновациите. Условията за просперитет на шведската икономика са налице. Но заради неправилни икономически политики, липсата на дългосрочни планове и правилно приоритизиране, правителството рискува да превърне Швеция в нещо "Спърско". А това е неприемливо. Швеция не бива да е като Тотнъм!", заяви Дамберг от трибуната.

Тотнъм прави слаб сезон на домашната сцена - заема 16-ото място във Висшата лига с актив от 29 точки - само 5 над зоната на изпадащите, отпадна от ФА Къп и Купата на лигата, а наскоро смени мениджъра си.

"Шпорите" все пак предлагат на феновете си утеха с резултати в Шампионската лига, където изненадващо завършиха на четвърто място в основната фаза.