Украинците готвят бойкот: Знамето им е напоено с нашата кръв!

Украинските параолимпийски спортисти ще бойкотират церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина, насрочени за 6 март във Верона, в знак на протест срещу решението на

Международния параолимпийски комитет да позволи на руски представители да се състезават под собствения си флаг и химн. Решението за бойкот беше обявено от Украинския параолимпийски комитет.

Снимка: https://www.instagram.com

„Параолимпийският национален отбор на Украйна и Националният параолимпийски комитет на Украйна ще бойкотират церемонията по откриването на Зимните параолимпийски игри и настояват украинското знаме да не се използва по време на церемонията по откриването“, се казва в изявлението им.

Спортисти от Русия и Беларус бяха отстранени от Параолимпийските игри след руската инвазия в Украйна през 2022 г. През септември миналата година обаче Международният параолимпийски комитет отмени наказанието, давайки зелена светлина на руснаците и беларусите да се състезават.

Снимка: iStock

„Необходимо е да се разбере, че Русия, която днес окупира украински територии, избива цивилни – жени, деца, възрастни хора и инвалиди – и издига знамето си, напоено с кръвта на украинското цивилно население“, се казва още в изявление на Украинския параолимпийски комитет.