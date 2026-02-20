bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Президентът на щангите се завърна

Стефан Ботев излезе в болничен в ключов момент

Все още вписаният президент на родната федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев се завърна на работа.

Той излезе в болничен в ключов момент за централата - преди представянето на финансовия ѝ отчет за 2025 г. в края на януари.

"Бих искал да Ви уведомя, че след период на болничен отпуск, считано от днес съм в състояние да възобновя изпълнението на своите задължения и отново да работя активно за Федерацията. Благодаря Ви за разбирането и подкрепата през този период. Оставам на разположение за всички текущи и предстоящи дейности", оповести двукратният световен шампион и бронзов медалист от олимпийски игри.

Генералният секретар на щангите: И да не иска, Ботев трябва да подпише отчета

Финансова криза

Преди седмица, с писмо до всички клубове, Ботев разкри, че федерацията е на ръба на финансов колапс, след като сметките ѝ бяха запорирани заради неплатени задължения.

Ботев, който загуби изборите за президент през декември от Асен Златев, посочи, че федерацията не разполага с финансов ресурс за покриване на разходи, международни такси и подготовка за предстоящото европейско първенство през април в Батуми, Грузия.

Истината от първо лице: Ако федерацията не помага, поне да не пречи! (ВИДЕО)

Той обвини Златев, че досега не е осигурил обещаните средства, и предупреди, че при неизпълнение на задълженията съществува реална опасност България да не участва на шампионата.

В писмото се отбелязва и рискът Министерството на младежта и спорта да отнеме лиценза на БФВТ, както и че финансовата помощ от спонсора Делян Пеевски е била прекратена заради „публични атаки и обиди“.

Ситуацията бе допълнително усложнена от юридически формалности – Ботев се оттегли по здравословни причини и предаде функциите си на генералния секретар, но не е предоставил нотариално пълномощно, както изисква законът.

В резултат федерацията е практически парализирана, като основните финансови и организационни решения остават висящи, а щангистите са застрашени от липса на участие в големи състезания.

Тагове:

криза завръщане централа вдигане на тежести щанги болничен финансов федерация ключов колапс стефан ботев Асен Златев

