bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Официално: Левски взе хърватски защитник (ВИДЕО)

Стипе Вуликич идва от италианската Серия “Б“

Официално: Левски взе хърватски защитник (ВИДЕО)

Левски привлече Стипе Вуликич от италианския Сампдория. Хърватският защитник подписа със "сините" до края на 2028 г.

Бранителят е третият нов на "Герена" тази зима. Преди него към тима на Хулио Веласкес се присъединиха Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

Снимка: levski.bg

Кариерата

Вуликич е роден на 23 януари 2001 г. в Сплит (Хърватия). Юноша е на местния гранд Хайдук, като преминава през всички юношески формации на клуба.

Започва професионалната си кариера в НК Солин през лятото на 2019 г., записвайки 37 мача и 1 гол.

През лятото на 2021 г. преминава в друг местен тим - Хърватски Драговоляц, с чийто екип изиграва 30 мача. Година по-късно става част от италианския Перуджа, където изиграва 38 мача и вкарва 1 гол.

През лятото на 2024 г. е трансфериран в Сампдория, където записва 28 мача. През зимата на 2025 г. е преотстъпен за 6 месеца в друг италиански клуб – Модена, с чийто екип изиграва 6 мача.

“ПФК Левски приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Стипе Вуликич и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка”, написаха от лидера в Първа лига.

Снимка: levski.bg

Тагове:

левски Италия нов сампдория серия б защитник Хърватин Стипе Вуликич

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Отидете в спешното!“ – съветът след травмата на Вон, който стана хит

„Отидете в спешното!“ – съветът след травмата на Вон, който стана хит
Украинците готвят бойкот: Знамето им е напоено с нашата кръв!

Украинците готвят бойкот: Знамето им е напоено с нашата кръв!
Прегази я кола, но спечели бронз за Испания!

Прегази я кола, но спечели бронз за Испания!
Сензация от България! Тийнейджър без бекхенд разби фаворит №1 и влезе в ранглистата

Сензация от България! Тийнейджър без бекхенд разби фаворит №1 и влезе в ранглистата

Последни новини

Хранителни добавки в елитния спорт: Какво е важно да знае всеки атлет?

Хранителни добавки в елитния спорт: Какво е важно да знае всеки атлет?
Стоичков показа 6 минути от 60-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Стоичков показа 6 минути от 60-ия си рожден ден (ВИДЕО)
Сензация от България! Тийнейджър без бекхенд разби фаворит №1 и влезе в ранглистата

Сензация от България! Тийнейджър без бекхенд разби фаворит №1 и влезе в ранглистата
Украинците готвят бойкот: Знамето им е напоено с нашата кръв!

Украинците готвят бойкот: Знамето им е напоено с нашата кръв!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV