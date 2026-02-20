Официално: Левски взе хърватски защитник (ВИДЕО)

Левски привлече Стипе Вуликич от италианския Сампдория. Хърватският защитник подписа със "сините" до края на 2028 г.

Бранителят е третият нов на "Герена" тази зима. Преди него към тима на Хулио Веласкес се присъединиха Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

Снимка: levski.bg

Кариерата

Вуликич е роден на 23 януари 2001 г. в Сплит (Хърватия). Юноша е на местния гранд Хайдук, като преминава през всички юношески формации на клуба.

Започва професионалната си кариера в НК Солин през лятото на 2019 г., записвайки 37 мача и 1 гол.

През лятото на 2021 г. преминава в друг местен тим - Хърватски Драговоляц, с чийто екип изиграва 30 мача. Година по-късно става част от италианския Перуджа, където изиграва 38 мача и вкарва 1 гол.

През лятото на 2024 г. е трансфериран в Сампдория, където записва 28 мача. През зимата на 2025 г. е преотстъпен за 6 месеца в друг италиански клуб – Модена, с чийто екип изиграва 6 мача.

“ПФК Левски приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Стипе Вуликич и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка”, написаха от лидера в Първа лига.