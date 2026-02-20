Стоичков показа 6 минути от 60-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Футболната легенда Христо Стоичков показа 6 минути от 60-ия си рожден ден.

Камата отбеляза юбилея на 8 февруари с тържество в столичен ресторант, на което присъстваха близки и приятели.

Сред гостите бяха спортисти, музиканти и изпълнители. Днес, в социалните мрежи, кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. публикува кадри от празника.

Една легенда на 60

С Камата бяха неговата любима Мариана, двете им дъщери Михаела и Христина, както и 9-годишната му внучка Миа.

Сред звездите, уважили събитието, бяха братя Аргирови, Тони Димитрова, Орлин Горанов, Дара и други.

Голяма част от героите на великото американско лято през 1994 г. също присъстваха.

И трима великани дойдоха в София специално за юбилея на Стоичков. Бившите му съотборници в Барселона Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха музея на навършилия 60 години носител на "Златната топка".

"Какви звезди само посрещна рожденикът Христо Стоичков... Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха Зала на славата "Христо Стоичков"! Камата лично разказа на гостите си историите на всеки експонат от богатата обновена експозиция на улица "Сребърна" 2!", написаха в страницата на най-успешния български футболист във Facebook.