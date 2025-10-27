Истина е: Футболист играл две години като покойния си брат

Един от най-странните футболни скандали се разиграва от няколко дни в Боливия!

Футболист на Аурора е играл цели две години под чужда самоличност! Той е се е представял за... брат си, който е покойник от няколко години.

Диего Ернан Монтаньо е на 25 години, но картотеката му е на името на брат му Габриел, който завинаги остана на 20.

Строгото наказание

От футболната федерация на Боливия разплели случая и взели кардинално решение - клубът е наказан с отнемане на 33 точки!

Санкцията идва в 22-ия кръг на шампионата, така че в момента Аурора е на последно място в класирането с актив на минус... и по-точно -5 точки.

До наказанието тимът на Монтаньо има 8 победи, 4 равенства и 10 загуби.

Другата санкция е за президента на клуба Хайме Корнехо. Той не може да изпълнява длъжности във футбола през следващите 3 години.

Въпросният футболист веднага бе отстранен от клуба и наказан със спиране на правата за 2 години.

"Дълбоко съжалявам за случилото се. Извинявам се", каза Диего Ернан Монтаньо пред прокуратурата.

В националния отбор

Монтаньо правеше добра кариера на терена. Той всъщност е част от школата на Аурора, а преди пробива му с името на брат му, е играл и за втория тим.

Наскоро футболистът получи повиквателна и за националния отбор на Боливия.

Заради скандала се прокраднаха слухове, че санкция може да има и за цялата федерация на страната, но пък Монтаньо няма нито един официален мач за Боливия, така че вероятно до такава мярка няма да се стигне.

Но пък скандалът отваря огромна дискусия за контрола при картотекиране в Южна Америка, тъй като се смята, че вписването в тимовия лист на човек с друга идентичност, няма как да бъде извършено без намеса от високо ниво.

Отборът

Аурора е отбор, който тази година празнува своя 90-годишен юбилей.

В историята си има 2 шампионски титли на Боливия - от 1963 г. и 2008 г. Пет пъти Аурора е завършвал на второ място в класирането - 1957 г., 1960 г., 1961 г., 1964 г. и 2004 г.

Тимът игра и в турнира за Копа Судамерикана през настоящия сезон, но отпадна още в първия кръг след загуба с 0:1 от Гуалберто Виляроел Сан Хосе.

