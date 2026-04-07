Известните празнуват! Прокълнатият Аарън Рамзи спря с футбола

Известните празнуват! Капитанът на уелския национален отбор Аарън Рамзи спря с футбола. Бившият халф на Арсенал сложи край на кариерата си само на 35 години, с което приключи и проклятието около него.

Дълго време почти всеки негов гол биваше последван от смърт на популярна личност.

Първият случай е от месец май 2011 г., когато Рамзи вкара за Арсенал срещу Манчестър Юнайтед. Ден по-късно терористът Осама Бен Ладен беше убит.

Списъкът е дълъг

През октомври същата година полузащитникът се разписа срещу Тотнъм и Олимпик Марсилия. Малко след това си отиде Стийв Джобс, а Муамар Кадафи беше убит. През февруари 2012 г. жертвите бяха Съндърланд и... Уитни Хюстън. През ноември 2013 г. Рамзи посече родния си Кардиф и Пол Уокър. През август 2014 г. реализира срещу Манчестър Сити и ни напусна Робин Уилямс. През януари 2016 г. отново наказа Съндърланд, два дни по-късно почина Дейвид Бауи.

Последният такъв случай е от 2025 г., при дебютното попадение на ветерана за последния му клубен тим - мексиканския УНАМ Пумас. Два дни след него издъхна Джорджо Армани.

Рамзи е легенда на Уелс, като има 21 гола в 86 мача за "драконите", с които участва на 3 големи първенства - Евро 2016, когато с Гарет Бейл изведоха страната си до сензационен полуфинал, Евро 2020 и Мондиал 2022 г. Последният му мач с националната фланелка е на 9 септември 2024 г. - срещу Черна гора.

"Това изобщо не беше лесно решение. След дълги размисли, реших да се пенсионирам.", написа в социалните мрежи Рамзи, чиято кариера премина още през Кардиф, Ювентус, Ница, Рейнджърс и Нотингам Форест.