Юнайтед унищожи Арсенал (ФАКТФАЙЛ+РЕЗУЛТАТИ)

Мачът на сезона във Висшата лига

Юнайтед унищожи Арсенал (ФАКТФАЙЛ+РЕЗУЛТАТИ)
Reuters

След като миналата седмица разгроми градския си съперник Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед продължи с невероятното си представяне, побеждавайки лидера във Висшата лига Арсенал с 3:2 в драматичен мач насред Лондон. Това е първата домакинска загуба за лондонския гранд този сезон.

Зрелище

Мачът беше истинско зрелище, решено в последните минути на редовното време. Лисандро Мартинес донесе първото предимство на Арсенал в 29 след автогол'. Въпреки това, Юнайтед реагира бързо: Мбеумо изравни само осем минути по-късно, а Доргу изведе „червените дяволи“ напред в началото на второто полувреме.

Снимка: Reuters

Арсенал показа характер и успя да изравни в 84' чрез Мерино след корнер, но радостта на домакините бе кратка. Три минути по-късно Куня реализира великолепен удар в долния ляв ъгъл, с което осигури победата на Юнайтед и изкачи отбора на четвъртото място във Висшата лига.

Три мача без успех

Арсенал вече е с три мача без победа и е спечелил само две точки през този период. Въпреки преднината от четири точки пред втория Манчестър Сити, „артилеристите“ все още имат пред себе си 15 кръга до края на сезона, а напрежението расте.

Снимка: Reuters

ФАКТФАЙЛ
* Първа загуба за Арсенал у дома през сезона във всички турнири.

* Последният път, когато лондончани загубиха преди тази вечер, беше на 6 декември – от Астън Вила (1:2). Оттогава те имат девет победи и три равенства.

* На 28 януари Арсенал ще се изправи срещу Кайрат в мач от Шампионската лига.

* Защитникът на Манчестър Юнайтед Патрик Доргу е отбелязал три гола и е дал две асистенции в последните си седем мача във Висшата лига.

* Последният клуб, който вкара три гола срещу лондончани, беше Лутън (3:4 в полза на „артилеристите“ през декември 2023 г.).

Останалите резултати от днес:
Брентфорд - Нотингам 0:2
Кристъл Палас - Челси 1:3
Нюкасъл - Астън Вила 0:2

